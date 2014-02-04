تردد در محورهای مواصلاتی استان مرکزی با زنجیرچرخ میسر است/تعطیلی همه مدارس استان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آغاز بارش برف در 48 ساعت گذشته و ادامه این روند بارشی در سطح استان مرکزی، تمامی راه های مواصلاتی استان مرکزی با لغزندگی همراه است و هم اکنون تردد در محورهای ساوه – همدان و ساوه – تهران تنها با زنجیر چرخ میسر است.

مهدی حسنی بیان داشت: در محور اراک – سلفچگان (حد فاصل کیلومتر 40 تا انتهای راه های سرزمینی استان مرکزی) نیز به جهت کولاک و یخبندان مقطعی تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

50 دستگاه خودرو به ادامه مسیر هدایت شدند

وی همچنین ادامه داد: در 24 ساعت گذشته، 50 دستگاه خودرو توسط اکیپ های پلیس راه استان مرکزی پس از امداد رسانی و ارائه خدمات به ادامه مسیر هدایت شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی، رعایت سرعت مطمئنه، احتیاط در امر رانندگی، رعایت حد فاصل طولی مناسب را به رانندگان توصیه کرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: همه اکیپ های راهداری، پلیس راه، هلال احمر و اورژانس به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی به مردم شریف استان مرکزی است.

کشته و مجروح شدن 3 نفر در حوادث رانندگی استان مرکزی

وی از همشهریان درخواست نمود تا در صورت امکان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت لزوم از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

سرهنگ حسنی همچنین در ادامه از کشته و مجروح شدن سه نفر در حوادث رانندگی استان مرکزی در 24 ساعت گذشته خبر داد و تصریح کرد: واژگونی یک دستگاه "کامیونت هیوندا" در آزاد راه ساوه – همدان منجر به فوت راننده و مجروح شدن سرنشین شد که عدم کنترل کافی در وسیله نقلیه علت بروز این حادثه است.

وی بیان داشت: برخورد سواری پراید با عابر پیاده در تقاطع روستای جلایر در محور اراک – بروجرد نیز منجر به فوت عابر پیاده شد که عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده سواری را علت این حادثه عنوان شده است.

بارش برف زمستانی که از یکشنبه شب در نقاط مختلف استان مرکزی آغاز شده، طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

گرفتار شدن 253مسافر در برف و کولاک

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی نیز از گرفتار شدن 253مسافر در برف و کولاک خبر داد و گفت: این افراد به دلیل بارش سنگین برف و کولاک از عصر روز گذشته تا بامداد امروز گرفتار شده بودند که توسط امدادگران این جمعیت در پایگاه های امداد و نجات اسکان یافتند.

مرتضی سلیمی افزود: از این تعداد، 50 نفر در شازند، 62 نفر در دلیجان، 10 نفر در خمین، 10 نفر در تفرش، 13 نفر در آشتیان و 108 نفر در اراک اسکان اضطراری یافته اند.

وی اظهار کرد: از عصر روز گذشته تا بامداد امروز ، 500 تخته پتو و حدود 100 بسته غذایی آماده، نان و کنسرو بین در راه ماندگان این استان توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی، از مردم خواست در صورت بروز هر نوع حادثه و دریافت خدمات امدادی با شماره تلفن 112 هلال احمر تماس برقرار کنند.

برودت هوا، شرایط نامساعد جوی و افت فشار گاز در پی بارشهای برف همچنین تمامی مدارس این استان را امروز سه شنبه در نوبت صبح و عصر تعطیل کرد.