آموزش و فرهنگسازی 80 درصد مشکلات سالمندان را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه شورای ساماندهی سالمندان بهزیستی استان، افزود: سازمان بهزیستی کشور دو شان در قبال سالمندان دارد یکی شان ذاتی سالمندان است که هر فردی که معلولیت دارد و آسیب اجتماعی دارد باید تحت پوشش سازمان باشد و همچنین شان قانونی است که باید خدمات لازم به جامعه هدف سالمند در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: سالمندی بیماری و ناتوانی نیست با این که در سالمندی بیماری زیاد است بنابراین باید یک مدیریت اثر گذار در جامعه صورت گیردتا مرحله ناتوانی سالمندی نرسیم.

رئیس شورای ملی سالمندان کشور گفت: سن 60 سال به بالا سالمند محسوب می شود و در حال حال حاضر کشور ما به سرعت به سمت پیری پیش می رود.

نحوی نژاد تاکید کرد: در کشور ما به ازای 4 نفر یک سالمند وجود دارد که باید مدیریت و برنامه ریزی لحاظ شود.

وی، با تاکید برلزوم وجود مستند سازی در زمینه های مختلف در کشور گفت: مستندسازی در همه بخشها به خصوص بخش اجتماعی مورد بی مهری قرار گرفته با اینکه هزینه عاطفی و مادی زیادی می کنیم ولی مستند سازی نمی توانیم بکنیم.

رئیس شورای ملی سالمندان کشور گفت: با وجود اینکه 27 درصد هزینه سلامت کشور صرف سالمندان می شود گفت: تنها 30 درصد از این قشر تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه از جمعیت شش و نیم میلیون نفری کشور سالمند هستند، افزود: با این روند میزان جمعیت سالمند کشور تا سال 2050 به 25 میلیون نفر افزایش پیدا می کند.



وی گفت: هم اکنون جمعیت سالمند کشور در مقایسه با کشورهای منطقه کم است اما با ادامه این روند تا سال 2050 از هر چهار ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود.



رئیس شورای ملی سالمندان کشور گفت: بر اساس سرشماری سال 90، تعداد 22,5درصد از جمعیت سالمند کشور تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده که این امر در استان زنجان 14 درصد می باشد و همچنین 25 درصد سالمندان بیمه پایه ندارند بنابراین باید کفایت بیمه ها را بالا بریم.



نحوی نژاد یادآور شد: در هنگام تدوین برنامه های توسعه ای کلان کشور توجه به بحث سالمندی ضروری است و باید مشکلات آموزشی، بهداشتی و تغذیه ای این قشر از جامعه مورد توجه قرار گیرد.



وی بر لزوم فرهنگ سازی برای حل مشکلات سالمندان درجامعه تاکید کردوگفت: آموزش و ارتقاء سطح آگاهی 80 درصد از مشکلات جامعه سالمند کشور را حل می کندچرا که رفع همه مشکلات سالمندان تنها نیاز به هزینه مادی ندارد.



رئیس شورای ملی سالمندان کشور گفت: بیش از 90 درصد سالمندان کشور با خانواده زندگی می کنند و همچنین 7 درصد جامعه سالمندان زندگی آسیب پذیر دارند و 80 درصد این سالمندان در منازل ملکی زندگی می کنند که این امر یک پتانسیل خوبی است و تنها 30 درصد سالمندان ما زیر خط فقر است.

نحوی نژاد گفت: 13 درصد سالمندان ما تحت پوشش نهادها هستند .



وی ادامه داد: باید در جامعه هم مناسب سازی لازم برای سالمندان لحاظ شود چرا که فضای لازم برای سالمندان مناسب سازی نشده تا مشکلی برای این جامعه هدف پیش نیاید چرا که آسیب این عزیران باعث مشکل در جامعه می شود.

رئیس شورای ملی سالمندان کشور افزود: متاسفانه 70 درصد حوادث سالمندان در خانه خود سالمندان رخ می دهد.

نحوی نژاد افزود: باورهای غلط، کمبود قوانین پشتیبان حقوق سالمندان و ضمانت های اجرایی ،عدم استفاده کافی از ظرفیت های شورای ملی سلامت از مهمترین چالش های پیش روی سالمندان در کشور می باشد.

وی تصریح کرد: باید برای سالمندان مناسب سازی فیزیکی، و تهسیلات از سوی نهادی اجرایی در دستور کار قرار گیرد.