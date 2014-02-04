امیدواریم در آینده از خدمات آقای حجت استفاده کنیم

مسعود سلطانی فر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش به مهر درباره اعلام طرح ضربتی ایجاد اشتغال در سه حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت: اکنون فضای مناسبی درباره ایران بوجود آمده و گرایش برای آمدن به ایران زیاد شده است فکر می کنم باید در بخش گردشگری فعالیتهای زیادی انجام شود و با توجه به اینکه گردشگری تاثیر زیادی در ایجاد اشتغال دارد باید برنامه هایی در این خصوص داشته باشیم.

وی همچنین در پاسخ به اینکه برنامه اش برای دعوت دوباره از مهدی حجت به عنوان قائم مقام سازمان میراث فرهنگی گفت: امیدوارم که همه دوستان به سازمان میراث فرهنگی بیایند و کمک کنند و پشتیبان این مجموعه باشند. من با همین تیم کار می‌کنم امیدوارم در‌ آینده از خدمات حجت هم بتوانیم استفاده کنیم.

سلطانی فر در پاسخ به اینکه آیا در مورد شما این احتمال وجود ندارد چند ماه دیگر به دلیل بیماری استعفا دهید گفت: خیر. من هفته ای سه روز ورزش می کنم و در سلامت کامل هستم.

خبرنگار دیگری از سلطانی‌فر پرسید در مراسم معارفه آقای نجفی باستان‌شناسان حضور داشتند ولی در مراسم معارفه شما فقط مدیران سازمانی حضور دارند، ورودتان را به این سازمان چطور ارزیابی می‌کنید؟ سلطانی فر هم گفت: نمی‌دانم؛ دوستان در سازمان مهمانان را دعوت کردند و من تازه آمده‌ام.