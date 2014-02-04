به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان میراث فرهنگی که پیش از ظهر سه شنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد گفت: اصرار دولت بر این بود که از آقای نجفی بتوانیم استفاده بیشتری کنیم. اما سلامتی ایشان بر همه چیز ارجحیت داشت. تصور می کنم سازمان میراث فرهنگی با برنامه ای که آقای نجفی تهیه کرده و آقای سلطانی فر نیز به آن توجه دارد، در چارچوب برنامه های دولت پیش برود چرا که ما در بخش میراث فرهنگی از سابقه تاریخی بسیار مهم و تمدن بزرگ برخوردار هستیم. همه اینها هویت تاریخی و ملی ایران است و نگهداری از آن در گرو اقدامات سازمان میراث فرهنگی است که باید با برنامه ریزی درست در جهت حفاظت و بازسازی آنها اقدام شود. درست نیست که کشورهای همسایه در ردیف اولین ها از نظر گردشگری قرار داشته باشند اما کشوری مانند ایران نتواند از این داشته ها استفاده کند.

جهانگیری افزود: گردشگران کشورهای اسلامی علاقه مند هستند که به ایران بیایند. برخی آنها مانند عراقی ها برای سفرشان خرج زیادی می کنند شاید از گردشگران اروپایی بیشتر.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مردم امید فراوانی به اقدامات دولت تدبیر و امید دارند. هر کدام از طرح ها مانند مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها و ... مشکلات زیادی دارند با این حال در بخش های اقتصادی گام های مهمی برداشته شده است. برخی خیلی زود فراموش می کنند که تا چند وقت قبل از انتخابات نمی شد پیش بینی کرد که صبح تا ظهر قیمت دلار چقدر تغییر می کند منتها اکنون امید و آرامشی به وجود آمده است.

وی گفت: مسکن مهر نقطه و گره کوری بود که آن را متوقف کردیم و برای آن راهکار ارائه دادیم. برخی فکر می کنند که فقط باید مخالفت کنند، مخالفان حرفه ای حتی در خانواده خودشان هم موثر نیستند. با این حال دولت مصمم است که به کار خود ادامه دهد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: اکنون ستاد هماهنگی اقتصادی تشکیل شده و بحث های کلان اقتصادی در آن مطرح می شود. این جلسات به یک دبیر کاردان مانند آقای نجفی نیازمند بود که این موضوع نیز حل شد. امیدوارم این ستاد بعد از این از روند مثبت تری برخوردار شود.

عمر مدیریتها هر چه که طولانی باشد باز هم محدود است

سمیع‌الله حسینی مکارم، معاون توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی در این مراسم ، برنامه کاری محمد علی نجفی رئیس سابق این سازمان را تشریح کرد و گفت:زمانی در این سالن گرد هم آمدیم تا آقای نجفی را به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی معرفی کنیم اما خیلی زود دوباره در این مراسم جمع شدیم تا از فعالیت های ایشان قدردانی شود. واقعیت این است که عمر مدیریت ها هر چه که طولانی باشد باز هم محدود است و فرصت خدمت کم. اما آقای نجفی ثابت کرد که عمر مدیریت از طول آن مهم تر است.

وی گفت: اعمال سلیقه های غیرکارشناسی، تنزل وظایف به اقدامات صوری، عدم پاسخگویی و اطلاع رسانی شفاف، انتقال غیرکارشناسی معاونت های میراث فرهنگی و صنایع دستی به استانها تنها گوشه ای از مشکلات سازمان میراث فرهنگی بود. تنها آقای نجفی می توانست که این سازمان را از چنین وضعیتی خارج کند. او با تزریق آرامش و انجام کارهای بنیادین، آرامش را به این سازمان برگرداند و با انتخاب همکاران شایسته در همین مدت بانی اقدامات اساسی برای اهداف سازمان میراث فرهنگی شد. راه اندازی کنسرسیوم صنایع دستی، احیای شورای عالی و شورای ثبت حریم، احیای مجموعه اسناد و کتابخانه، آزمایشگاه مرمت آثار، تدوین استانداردهای موزه ای، تشکیل کارگروه های تخصصی سلامت، زیارتی و طبیعت گردی و تشکیل کارگروه تسهیل صدور روادید و همکاری با مجلس از جمله اقدامات وی بوده است.

مکارم حسینی گفت: سال گذشته 25 درصد کاهش بودجه داشتیم اما برای سال 93 سازمان میراث فرهنگی در بودجه جاری بالغ بر 56 درصد افزایش بودجه داشته است. این در حالی بود که اغلب دستگاهها تنها از رشد 10 درصدی برخوردار بودند. این اقدامات توسط نجفی و همکارانش در همین مدت کوتاه انجام شد. تصمیم اخیر ایشان مبنی بر استعفا، خارج از تدبیر ایشان نبوده است. هر چند که از کناره گیری او ناخشنود هستیم اما اکنون ادامه مسیر به عهده یک فرد جوان گذاشته است.

واگذاری امور به بخش خصوصی در دستور کار رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی

مسعود سلطانی‌فر ریس جدید سازمان میراث فرهنگی نیز در مراسم معارفه‌اش گفت: 200هزار سایت باستانی در ایران هست که فقط 32هزار سایت از آنها ثبت شده‌اند. همچنین ایران از نظر داشتن جاذبه های تاریخی طبیعی و فرهنگی جزو ده کشور برتر هستیم درحالیکه کشورهای دیگر با وجود اینکه این رتبه های جهانی را ندارند در گردشگری موفق تر هستند.

وی به حضور و دخالت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: باید ساز و کار ورود و حضور بخش خصوصی را در این عرصه فراهم کنیم و دست نیاز به سوی متخصصان دلسوزان دراز می کنم.

وی گفت: امیدوارم دوستان بیایند و کمک کنند و در پایان کار مرحله‌ نخست دولت، کارگشایی خوبی اتفاق افتد.

در حاشیه مراسم

خبرنگاران هنگام سخنرانی سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، سالن را ترک کردند. همچنین نویز صدای میکروفن که در سالن اجتماعات ارگ آزادی پیچید باعث شد تا سلطانی فر چند ثانیه ای سخنرانی خود را قطع کند.

در این مراسم مهدی حجت قائم مقام سازمان میراث فرهنگی حضور نداشت و کسی نیز از او یادی نکرد . تصویر حجت تنها در یکی دو فیلم بازدید نجفی از بناهای تاریخی پخش شد.

محمود دعایی، الیاس حضرتی، جمعی از مدیران و معاونان میراث فرهنگی و کارکنان این سازمان به همراه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این برنامه حضور داشتند.

در این برنامه عنوان شد که اعضای شورای شهر تهران با استعفای سلطانی فر موافقت کردند.