۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۰:۴۱

پلگرینی از شکست مقابل چلسی به هیچ عنوان ناراحت نیست

مانوئل پلگرینی سرمربی منچسترسیتی از شکست یک بر صفر تیمش مقابل چلسی به هیچ عنوان نگران نیست و به بازی های پیش رو امیدوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی برای نخستین بار از سال 2010 در دیداری در خانه خود نتوانست گل بزند تا چلسی با تک گل برانیسلاو ایوانوویچ به پیروزی برسد و آبی ها لندنی هم به مدعی قهرمانی در این فصل تبدیل شوند.

اما مانوئل پلگرینی سرمربی من سیتی به هیچ عنوان نگران نیست. او می گوید: این بازی برای چلسی بسیار تعیین کننده بود، نه برای ما. اگر ما بازی را می بردیم 6 امتیاز از آنها جلو می افتادیم. اما اکنون فقط 2 امتیاز با آرسنال صدرنشین فاصله داریم. هنوز 39 امتیاز دیگر وجود دارد که ما برای کسب آن بجنگیم.

سرمربی شیلیایی من سیتی در پایان گفت: هیچ کس به فکر رکورد نیست، ما فقط به فکر پیروزی در بازی های آیندمان هستیم.

