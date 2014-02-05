انتقاد وزیر ارتباطات از پروژه فیبرنوری منازل/ تذکر به اپراتور چهارم ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اپراتور چهارم ارتباطات کشور که قرار است پروژه اتصال فیبرنوری به منازل را در سراسر کشور عملیاتی کند اعلام کرده که در پایان سال 93 حداقل یک میلیون پورت منصوبه درشهرهای با اولویت اول شامل تهران ، کرج ، مشهد، قم ، اصفهان، شیراز و تبریز داشته باشد و این میزان در مقابل پتانسیلهای داخلی، کار مشکلی نخواهد بود؛ محمود واعظی از عملکرد این اپراتور انتقاد کرد.

محمود واعظی اظهارداشت: امروز شبه دولتی ها در اپراتور چهارم وارد شده اند لذا کارها خوب پیش نمی رود، در حالی که می توانستند بهتر از این کار کنند اما اشکالی که در کشور ما وجود دارد این است که گاهی عجله می کنیم، اگر مناقصه می گذاشتیم و بخش خصوصی توانمند را وارد کار می کردیم وضعیت بهتری داشتیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به اپراتور چهارم تذکر داده ایم اگر فعالیت نکند بخش خصوصی را در کنار آنها فعال خواهیم کرد که در این راستا از پیشنهاد شهرداری قزوین استقبال می کنیم و آماده ایم شبکه پر ظرفیت شهری در برخی شهرها فعال شود و قزوین پایلوت آن باشد.

وی گفت: باید یک رقیب سالم در بخش ارتباطی کشور ایجاد شود و مخابرات نیز به دنبال بازیابی جایگاه اصلی خود باشد و ما هم اجازه دهیم تا حداقل 10 شرکت بزرگ اینترنتی در کشور تشکیل شود تا کارها با کیفیت بهتری به مردم داده شود.

واعظی با اشاره به ایجاد فضای رقابتی میان اپراتورهای موبایل با توجه به افزایش تعداد این اپراتورها اظهار داشت: اکنون که فضا رقابتی شده مردم سود می برند هر چند از کیفیت اپراتورهای موبایل راضی نیستیم اما رقابت لازم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رقابت سالم بین اپراتورها، تعرفه ها، کیفیت و تنوع خدمت و سرویس های ارزش افزوده می تواند به رضایت مندی مردم منجر شود.