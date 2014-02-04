۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۱۹

ترکیه و رژیم صهیونیستی در آستانه امضاء توافقنامه هستند

برخی مقامات ارشد رژیم اسرائیل و دولت ترکیه از نزدیک بودن امضاء توافقنامه آشتی بین ترکیه و این رژیم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص ، برخی از مقامات صهیونیستی درگیر در مذاکرات آشتی بین رژیم اسرائیل و ترکیه از نزدیک بودن امضاء توافقنامه بین دو طرف خبر دادند.

رسانه های ترکیه نیز به نقل از مقامات ترک روز گذشته از نزدیک بودن توافقنامه آشتی بین ترکیه و رژیم اسرائیل خبر دادند.

روز یکشنبه یک هیئت از دیپلمات های ترک برای مذاکره درباره برخی مشکلات فی مابین دو طرف وارد تل آویوو شده بودند.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط هاآرتص رژیم صهیونیستی به ترکیه پیشنهاد پرداخت 20 میلیون دلار خسارت به خانواده های کشته شده های کشتی مرمره را داده است.

شایان ذکر است در جریان حمله کاماندوهای رژیم اسرائیل به کشتی مرمره ترکیه که حامل کمک های بشردوستانه به مردم در محاصره غزه بود شماری از اتباع ترکیه کشته شدند که این امر موجب تنش هایی در روابط ترکیه با متحد استراتژیک قدیمی خود شد.

