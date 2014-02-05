جشن بزرگ عشایری در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه جشن بزرگ عشایری با حضور سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران، جمعی از مسئولان ادارات و نهادها، امام جمعه جوادآباد و روحانیون منطقه و عشایر شهرستان ورامین در روستای حصار بالای این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال پرشور عشایر ورامینی مواجه شده بود، استاد محمد جواد موسوی درچه ای از قاریان بین المللی قرآن کریم آیاتی از کلام وحی را قرائت کرد و فضای معنوی به جشن عشایری حکمفرما ساخت.

عشایر در همه عرصه های انقلابی حضور فعال دارند

پس از تلاوت قرآن، نماینده عشایر شهرستان ورامین در سخنانی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: این قشر زحمتکش جامعه در عرصه های مختلف کشور همواره حماسه آفرینی های فراوانی داشته اند.

محمد بقرایی دهه فجر را فرصت مناسبی برای تبیین خدمات نظام به قشرهای مختلف مردم به ویژه روستاییان و عشایر کشور خواند و افزود: این افراد نقش موثری در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی داشتند.

وی به نقش اساسي عشاير در دوران دفاع مقدس اشاره كرد و افزود: عشاير در دوران دفاع مقدس شهداي زيادي تقديم ايران كردند و امروزه در سنگر دفاع از ولايت به پاسداري مشغول هستند.

بقرائی اضافه کرد: عشاير با هوشياري و پيروي از ولايت در دوران دفاع مقدس رشادت‌هاي كم‌نظيري را از خود به جاي گذاشتند و امروز نيز با تبعيت از منويات رهبر معظم انقلاب و براي دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي آماده هرگونه جانفشاني هستند.

وی با بيان اينكه وقتي صفحات پرافتخار انقلاب را ورق مي‌زنيم بي‌ترديد نقش موثر عشاير ايران اسلامي و عشاير فارس چه در مبارزات تاريخي قبل از انقلاب عليه رژيم طاغوت و چه در پيروزي‌هاي انقلاب به ويژه دفاع مقدس به خوبي نمايانگر است، گفت: عشاير سلحشور و وفادار به اسلام كه تا قبل از انقلاب به عنوان مدافع اسلام با هيچ حاكمي سازش نكردند پس از پيروزي انقلاب نيز دست ياري به سوي امام امت دراز كردند و براي دفاع از كيان اسلام و ترويج مباني آن با امام (ره) و مقام معظم رهبري هم پيمان شدند.

این مسئول عشایری ادامه داد: دشمنان سعي مي‌كنند با ايجاد شكاف و رخنه در جامعه همبستگي ميان اقشار مختلف از از بين ببرند كه با بصيرت و آگاهي ملت ايران همواره توطئه‌هاي دشمنان خنثي شده است.

بقرایی یادآور شد: هم اکنون 600 نفر با بیش از یکصد هزار دام عضو شرکت تعاونی عشایر شهرستان ورامین هستند و این شرکت سعی دارد تا خدمات خوبی را به عشایر ورامینی تقدیم کند.

انقلاب اسلامی دستاوردهای عظیمی را به ارمغان آورده است

در ادامه نیز حجت الاسلام سید حسین حسینی در سخنانی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران توانست با کسب دستاوردهای عظیم ملی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی تحول شگرف بین‌المللی و منطقه‌ای پدید‌آورد و با رسوخ در اعماق قلب مسلمانان محروم و مستضعف جهان، ام‌القری ایران را در جهان اسلام تثبیت کند.

امام جمعه جوادآباد نگرش اسلامی، بصیرت دینی، ولایت‌مداری، وحدت و انسجام اسلامی را از رموز پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: تا هر زمان که جامعه و ملت اسلامی حول قرآن و ولایت‌فقیه با وحدت و بصیرت دینی حرکت کنند دشمنان و توطئه‌های آنها هرگز بر امت اسلامی رخنه نمی‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از انقلاب‌ها و قیام‌ها قبل از نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل گرفتند اما هنوز به سرمنزل مقصود نرسیده‌اند و چون در راس نظام جمهوری اسلامی یک رهبر دینی مثل امام (ره) بودند و به عنوان یک عبد صالح نقش خود را ایفا کرد همه مردم گرد او حلقه زدند و او را یاری کردند تا موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد.

حسینی به تلاشهای دشمن در راستای انحراف جوانان اشاره کرد و یادآور شد: در شرایط کنونی دشمن تمام توان خود را برای تضعیف باورهای دینی و کم رنگ نمودن آن بین جوانان بکار بسته و وظیفه ما در برابر این ترفند دشمنان فرهنگ سازی دینی و تقویت آن بین جوانان است.

عشایر همواره مدافع انقلاب اسلامی بوده اند

محمدحسین تاجیک در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر نقش روستاییان و عشایر را در پیروزی نهضت عظیم امام راحل و انقلاب اسلامی بی‌بدیل دانست و اظهار داشت: این قشر زحمتکش جامعه در عرصه‌های مختلف کشور همواره حماسه آفرینی‌های فراوان داشته‌اند.

رییس جهاد کشاورزی ورامین افزود: عشایر به عنوان ذخایر انقلاب نقش اساسی و بی بدیلی در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس داشته اند و همواره مدافع مبانی انقلاب اسلامی بوده و در عرصه های مختلف نقش آفرینی کرده اند.

وی ادامه داد: تقدیم هزاران شهید و ایثارگر در دوران دفاع مقدس توسط جامعه عشایری کشور حکایت از نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت در بین این قشر عظیم و سرافراز ایران اسلامی دارد.

مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر ورامین اضافه کرد: عشایر هیچ سازشی با نظام شاهنشاهی نداشتند و بعد از انقلاب نیز با سختی‌ها و گرفتاری‌های خود در خدمت انقلاب بودند و در تمام مقاطعی که نظام احتیاج داشت، عشایر پیشگام بوده اند.‎

تاجیک عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش عشایر در زمینه تولید بی بدیل بوده و از این لحاظ از اقشار پیشرو جامعه محسوب می شوند و عشایر را میتوان بهترین الگوی کاربرد فرهنگ کار و تلاش دانست.

وی بیان داشت: امروز اقتصاد از محوری‌ترین مسائل کشور است و با توجه به جانفشانی‌های عشایر در روزهای سخت به جرأت می‌توان گفت عشایر در تحول اقتصادی کشور نقش تأثیرگذاری دارند و عشایر دخیل آن هستند.

این مسئول تأکید کرد: عشایر ورامین مایه افتخار نظام اسلامی هستند و این دلاور مردان سابقه طولانی و درخشانی از غیرت و جوانمردی و دفاع از ارزشهای اسلامی را در کارنامه خود ثبت کرده اند.

تاجیک با اشاره به اینکه یاد و خاطره روزهای پیروزی انقلاب هیچگاه از اذهان ملت ایران محو و فراموش نخواهد شد، اظهار داشت: ملت ایران برای تحقق حاکمیت اسلام و قرآن، خون های زیادی را تقدیم کرده و این ملت، همواره راه شهدای والامقام را ادامه می دهد.

مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین، تشویق روستائیان به منظور نقش‌آفرینی خودجوش در برپایی مراسم ‌ایام‌الله دهه مبارک فجر را از ماموریت‌های کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر دانست و افزود: پشتیبانی شایسته از ستادهای روستایی و برنامه‌ریزی به منظور آشنایی بیشتر آنها با آرمان‌ها، ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی از برنامه‌های کمیته مذکور است.

این مسئول ادامه داد: بهره‌گیری از توانمندی‌های هنری و فرهنگی روستائیان و عشایر به منظور با نشاط‌سازی مراسم ایام‌الله دهه مبارک فجر به‌ویژه مراسم دوازدهم و بیست‌و دوم بهمن ماه از دیگر ماموریت‌های کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص انقلاب اسلامی گفت : انقلاب اسلامی ایران یک استثنا است که بر خلاف بسیاری از انقلاب های دنیا در سه دهه گذشته هرگز از مسیر خود منحرف نشده است.