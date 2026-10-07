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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

آسفالت حفاظتی ۲۰۰ کیلومتر از محور تهران–مشهد در استان سمنان

آسفالت حفاظتی ۲۰۰ کیلومتر از محور تهران–مشهد در استان سمنان

دامغان- مدیرکل راهداری استان سمنان از آغاز اجرای آسفالت حفاظتی ۲۰۰ کیلومتر از محور تهران–مشهد در گرمسار و دامغان خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار ۵۶۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی دو پروژه آسفالت حفاظتی در محور تهران–مشهد اظهار کرد: این مسیر یکی از مهم‌ترین محورهای ارتباطی کشور است و نگهداری، بهسازی و ارتقای ایمنی آن در اولویت برنامه‌های راهداری استان سمنان قرار دارد.

وی افزود: این پروژه‌ها در شهرستان گرمسار با اولویت مسیر سمنان–چنداب و بالعکس و همچنین در شهرستان دامغان اجرا می‌شود که در مجموع ۲۰۰ کیلومتر از این محور را پوشش خواهد داد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان اعتبار اجرای این دو پروژه را پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: اجرای آسفالت حفاظتی موجب افزایش عمر مفید رویه راه، جلوگیری از نفوذ آب به لایه‌های روسازی و کاهش هزینه‌های نگهداری و بهسازی مسیرها می‌شود.

قدمی با تأکید بر حجم بالای تردد در محور تهران–مشهد بیان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ارتقای کیفیت سطح راه، به افزایش ایمنی و بهبود شرایط تردد کاربران جاده‌ای کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه عملیات نگهداری پیشگیرانه و اجرای به موقع طرح‌های حفاظتی از اولویت‌های راهداری استان سمنان است و تلاش می‌شود با استفاده هدفمند از اعتبارات، از فرسودگی و تخریب گسترده راه‌ها جلوگیری شود.

کد مطلب 6970616

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