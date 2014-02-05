اکبر ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی تیم فوتبال مس کرمان برابر استقلال و صعود این تیم به فینال جام حذفی اظهار داشت: همانطور که شما هم ملاحظه کردید، بازیکنان ما برابر استقلال مسلط بازی کردند. ما صد درصد مطمئن بودیم که در این بازی پیروز می‌شویم چون در بازی قبل برابر استقلال هم که با نتیجه تساوی به اتمام رسید، باید 4 بر یک می‌بردیم.

وی درباره احتمال سقوط مس کرمان به لیگ دسته اول با وجود صعود به فینال جام حذفی، تاکید کرد: الان مهمترین دغدغه ما باقی ماندن در لیگ برتر است. در حال حاضر لیگ برای ما از جام حذفی هم مهمتر بوده و بیشتر حواسمان به جدا شدن از انتهای جدول است.

مدیرعامل باشگاه مس با بیان اینکه تیم فوتبال این باشگاه به احتمال 95 درصد در لیگ می‌ماند، گفت: بازیکنان ما اگر لیگ را مثل جام حذفی جدی بگیرند قطعا سقوط نخواهیم کرد. من به ماندن تیم خوشبینم و امیدوارم با یک پیروزی از شرایط بد خارج شویم.

ایرانمنش در پایان درباره گلزنی ادینهو برابر استقلال هم گفت: ادینهو در دو، سه بازی گذشته برای ما خوب بازی کرده است. قبلا از عملکرد این بازیکن خیلی راضی نبودیم ولی حالا او با گلزنی‌هایش توانسته رضایت ما را جلب کند.