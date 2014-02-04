به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از شکست 2 بر یک تیم فوتبال عصر امروز سه شنبه استقلال برابر مس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی گفت: به مردم مس و این باشگاه کرمانی صعود به فینال جام حذفی را تبریک می گویم. لوکا بوناچیچ تیم خوبی را به میدان فرستاده بود و توانستند به پیروززی برسند و راهی دیدار فینال شوند.

سرمربی آبی پوشان تهران در ارزیابی اش از عملکرد بازیکنان استقلال نیز گفت: تیم ما شادابی لازم را نداشت و از نظر نیروی بدنی هم در نیمه دوم تحلیل رفته بودیم. دلیل این تحلیل رفتن هم این است که بازیکنان ما میانگین سنی بالاتری داشتند و نتوانستند در دقایق آخر شادابی لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از خصوصیات جام حذفی همین است که چنین نتایجی رقم می خورد. بوناچیچ ترکیب خوبی را به میدان فرستاده بود که توانستند به خوبی روزنه های نفوذی استقلال را ببندند. البته شاید دلیل اصلی این شکست من بودم چرا که باید در دقیقه 60 یک تعویض دیگر انجام می دادم و تیم را هجومی تر می کردم. با این حال به خاطر شرایط حساس جام حذفی این کار را نکردم. اگر مثل دیدار با ذوب آهن بازیکنان خط دفاعی ما جلو می رفتند و گل می زدند همه می گفتند کار خوبی کرده است. اما این بار مقصر من بودم.

وی در مورد عملکرد ادینهو گفت: او در نیمه اول خوب بود اما در نیمه دوم عملکرد زیاد خوبی نداشت و تنها همان حرکت را داشت که منجر به گل دوم مس شد. البته مدافعان باتجربه ما باید بیشتر مراقبت می کردند که این اتفاق نیفتد. ضمن اینکه بازیکنان ما در زدن ضربات آخر بد عمل کردند و نتوانستند از موقعیت ها استفاده کنند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: باید از این به بعد به لیگ برتر فکر کنیم و از نظر روحی و روانی سریع برگردیم به لیگ. ما حذف شدیم و دیگر نمی شود کاریش کرد. باید مراقب باشیم که جایگاهمان را در لیگ برتر از دست ندهیم. ما اگر در این چند بازی خسرو حیدری را در اختیار داشتیم نتایج بهتری کسب می کردیم. نبود او باعث شد ما نتوانیم پازل های تاکتیکی مان را کامل کنیم.