به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در دیدار با اعضای انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی با بیان اینکه آرزو و دعای ما این است که پیروزی، بر جنگ باشد نه در جنگ، اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دلیل احساس مسئولیت در قبال خانواده‌های ایثارگران و به‌ویژه جانبازان شیمیایی برای پیشبرد اهداف انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شمیایی تلاش خواهد کرد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با ابراز خرسندی از حضور در جمع خانواده‌های معزز جانبازان و ایثارگران خطاب به آنان، گفت: امروز خوشحال هستم در جمع کسانی هستیم که برای برقراری و تثبیت صلح و امنیت بین‌المللی تلاش می‌کنند.

مولاوردی با اعلام عضویت در انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شمیایی، اظهار کرد: صلح باید از خانه‌ها شروع شود و صلحی که از درون خانواده شکل بگیرد نهادینه شده و در سطح بین‌المللی گسترش خواهد یافت.

در حاشیه این مراسم معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از بخش‌های مختلف موزه صلح از جمله دوران دفاع مقدس بازدید کرد.

بخش‌های دیگری از این موزه برخی از آثار ضد بشری بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن، جنگ‌های جهانی اول و دوم، کاربرد سلاح‌های ممنوعه در جنگ‌ها به نمایش درآمده است.