دولت تدبیر و امید به کار و کارگر عنایت ویژه دارد / متهم نخست آلودگی اصفهان "صنعت" نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگر پور پیش از ظهر چهارشنبه در جشنواره امتنان از کارگران، گروه‌های کار نمونه، تلاشگران و واحدهای نمونه استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان از کارگرخیزترین استان‌های کشور است.

وی با بیان اینکه همچنان در ارتباط با قشرکارگر، کم و کسری‌های فراوانی وجود دارد، تصریح کرد: برخی از مشکلات اقتصادی فعلی ناشی تصمیم‌گیرهای چند سال اخیر، تحریم‌ها و ساختارهای اقتصادی پیش از انقلاب برمی‌گردد که این مشکلات در قشرکارگر جامعه بیشترین نمود را دارد.

استاندار اصفهان افزود: در حالی استان اصفهان 70 درصد فولاد کشور، 50 درصد سیمان و 15 درصد تولید ناخالص ملی را تامین می‌کند که نرخ بیکاری این استان دو درصد از متوسط کشوری بیشتر است.

وی تصریح کرد: در شهرستان‌هایی مانند شاهین شهر و زرین شهر به عنوان مهم‌ترین نقطه اقتصادی استان اصفهان امکان جذب نیروهای کاری گرفته شده است که این امر جای بررسی فراوان دارد.

زرگرپور با اشاره به آلودگی هوای اصفهان، تاکید کرد: با بررسی‌های انجام شده، می‌توان نتیجه گرفت متهم نخست آلودگی اصفهان صنعت نیست اما در هر صورت نباید آلودگی‌های صنععتی را فراموش کرد.

وی ادامه داد: آلودگی برخی از صنایع منجر به تعطیلی موقت این شرکت‌ها می‌شود و در نهایت مشکلات زیادی را برای قشر کارگر به وجود می‌آورد که در این باب نیز باید تصمیم‌گیری‌های معقولی صورت گیرد.

اصفهان 213 شهید را در دوران انقلاب، تقدیم اسلام کرده است

استاندار اصفهان با اشاره به دهه مبارک فجر و اینکه این انقلاب با تلاش تمام انسان‌ها به این نقطه رسیده است، افزود: استان اصفهان از سال 1342 تا ابتدای انقلاب، 213 شهید را تقدیم اسلام کرده است.

وی تاکید کرد: استان اصفهان با شکل دادن پنج درصد جمعیت کشور، 10 درصد شهدا و 11 درصد جانبازان جنگ تحمیلی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش مهر در این مراسم از 184 نفر کارگر، کارفرما و سایر دست‌اندکاران تولید تقدیر و تشکر شد.

