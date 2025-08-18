صندوق کارآفرینی امید اصفهان ۱۵۰۰ میلیارد تسهیلات اشتغال پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بی درام صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح عملکرد صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان اظهار کرد: این صندوق در سال جاری بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته و برای یک‌هزار و ۶۳۰ نفر اشتغال ایجاد یا تثبیت کرده است.

وی ادامه داد: این تسهیلات از محل تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای عاملیت با سازمان‌هایی نظیر بنیاد برکت، بنیاد علوی، سازمان بهره‌وری انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) و تبصره ۱۸ قانون بودجه تأمین شده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان افزود: تاکنون ۶۰ درصد اعتبارات ابلاغی تبصره ۱۸ جذب شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان شهریور به ۱۰۰ درصد برسد.

بی درام خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ که به دلیل ابلاغ دیرهنگام اعتبارات از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و تا مهر یا آبان امسال ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان با اشاره به اینکه این صندوق از اقشار مختلف جامعه در حوزه‌های متنوع کسب‌وکار حمایت کرده است، ابراز کرد: در بخش‌های فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان، کشاورزی و دامپروری، صنایع‌دستی، گردشگری و تعاون، منابع مالی قابل‌توجهی تخصیص داده‌ایم.

به گفته بی درام، این صندوق در حوزه حمل و نقل عمومی نیز با پرداخت ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات برای بازسازی اتوبوس‌های بین‌شهری نقش مهمی ایفا کرده است و این حمایت‌ها از محل تبصره ۱۸ همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید در راستای رفع ناترازی انرژی در حوزه برق در سطح کشور قراردادی به ارزش سه هزار میلیارد تومان با ساتبا منعقد کرده است، افزود: برای نیروگاه‌های خورشیدی یکصد تا یکهزار کیلووات، تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می‌شود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان خاطرنشان کرد: در این استان تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال طرح به صندوق معرفی شده که پس از ثبت‌نام متقاضیان در سامانه ساتبا و بررسی طرح‌ها، ۷۷۰ میلیارد ریال آن تصویب و پرداخت شده است.

بی درام افزود: این فرآیند شامل بررسی پرونده‌ها، اخذ ضمانت و پرداخت تسهیلات است و برای نیروگاه‌های خورشیدی خانگی نیز تسهیلات ارائه شده است.

وی در ادامه همچنین به طرح جدید "کارآفرین" رونمایی اشاره کرد و گفت: این طرح با شعار سال سرمایه‌گذاری برای تولید همخوانی دارد.

به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان، در این طرح، منابع مردمی با منابع صندوق تلفیق شده و تا سقف ۳۰ میلیارد ریال با نرخ کارمزد هشت درصد به کارگاه‌های تولیدی، اصناف و صاحبان کسب‌وکار پرداخت می‌شود.

بی درام اضافه کرد: این نرخ در مقایسه با سایر مؤسسات مالی بسیار مناسب است و صاحبان کسب‌وکار، به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی و میراث فرهنگی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند؛ همچنین طرح‌های "مهر امید" و "روشنایی امید" به ترتیب با نرخ کارمزد چهار و صفر درصد برای حمایت از عموم مردم طراحی شده است.

وی در ادامه به حمایت‌های صندوق از حوزه صنایع‌دستی و میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: در قالب تبصره ۱۸ چندین سال است که تسهیلات به این حوزه اختصاص می‌یابد و عملکرد ما در جذب صددرصدی اعتبارات بسیار مطلوب بوده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان ادامه داد: در حال رایزنی با سازمان میراث فرهنگی هستیم تا در صورت تأمین منابع توسط این سازمان، صندوق ۲ برابر آن منابع را اختصاص دهد تا حمایت بیشتری از فعالان این حوزه انجام شود.

بی درام افزود: صندوق آمادگی انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و خیران برای هم‌افزایی منابع و پرداخت تسهیلات، به‌ویژه در حوزه اشتغال را دارد.

وی با بیان اینکه خیران می‌توانند با ارائه منابع مالی با صندوق همکاری کنند، اضافه کرد: به‌عنوان مثال در تفاهم‌نامه با بنیاد برکت به ازای هر واحد منابع خیران، صندوق ۲ برابر آن تسهیلات ارائه می‌دهد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های متمایز صندوق نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات است، اظهار کرد: نظارت مستمر بر طرح‌ها و کنترل هزینه‌کرد تسهیلات، نرخ معوقات صندوق را به کمتر از یک درصد رسانده و ۹۳ درصد طرح‌های اشتغال همچنان فعال است.

بی درام درخصوص نحوه نظارت بر مصرف تسهیلات، گفت: همکاران ما به‌صورت آنلاین و حضوری از طرح‌ها بازدید می‌کنند و در سامانه‌ای که طراحی شده، گزارش‌ها ثبت می‌شود. این نظارت‌ها به‌گونه‌ای است که وام‌گیرنده را رها نمی‌کنیم؛ مشکلات احتمالی آن‌ها را بررسی و در کمیته‌های تخصصی مانند کمیته معوقات، راهکارهایی برای رفع موانع ارائه می‌کنیم.

وی تاکید کرد: خوشبختانه تاکنون مشکل حادی در این باره نداشته‌ایم که قابل‌حل نباشد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان خاطرنشان کرد: صندوق کارآفرینی امید به‌عنوان نهادی حمایتی، متمرکز بر کسب‌وکارها فعالیت می‌کند و با اطلاع‌رسانی گسترده‌تر از طریق رسانه‌ها آماده همکاری با تمامی اقشار جامعه برای توسعه اشتغال پایدار است.