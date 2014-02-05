اعتراف داعش به شکست در برابر ارتش عراق/ دستور البغدادی برای فرار تروریستها از الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الصباح بغداد نوشت اطلاعات امنیتی که این روزنامه دریافت کرده، نشان می دهد که ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی موسوم به داعش، "خطبه فرار" را میان اعضای گروه خود ایراد کرده و آنها را به ترک میدان جنگ و خروج از الانبار فرمان داده است.

منابع آگاه تاکید کرده اند که البغدادی در سخنانی که برای مزدورانش ایراد کرده، به ناتوانی گروه تروریستی داعش در برابر ارتش و عشایر عراق به ویژه پس از ضربات دردناک و کوبنده ارتش و عشایر به این گروه، اعتراف کرده است.

در حملات گسترده ارتش و عشایر به مواضع تروریستهای داعش، تمام همدستان نزدیک البغدادی به همراه صدها تروریست دیگر به هلاکت رسیدند.

اطلاعاتی که روزنامه الصباح دریافت کرده، همچنین ثابت می کند تروریستهای داعش در پی کشته شدن وزیر جنگ داعش و همدستانش در عملیات ویژه ارتش و نیروهای مبارزه با تروریسم و عشایر، از ضربات نظامی هدفمند نیروهای مسلح عراق وحشت دارند.

این تحولات در حالی است که یک منبع نظامی گفته است لشگر دهم ارتش عراق در استان میسان از روز سه شنبه با تمام نیروها و تجهیزات نظامی اش به سمت الرمادی حرکت کرده تا از نیروهای امنیتی مستقر در این شهر حمایت کند که این گام نشان دهنده عزم نیروهای مسلح عراق برای یکسره کردن نبرد الانبار در آینده نزدیک به شمار می رود.

منابع امنیتی در دیالی هم از خنثی شدن تلاش تروریستهای داعش در تاسیس آنچه امارت کشاورزی داعش خوانده شده در اطراف ناحیه ابوصیدا خبر داده اند.

فرمانده پلیس استان واسط در گفتگو با الصباح از دستگیری 67 فرد تحت پیگرد از جمله اعضای مطرح شبکه تروریستی القاعده خبر داده است، نیروهای امنیتی در استان بابل هم سه تروریست داعش را به هلاکت رسانده اند..

یک منبع بلندپایه امنیتی عراق از اطلاعات موثقی پرده برداشته است که تاکید می کند ابوبکرالبغدادی سرکرده تروریستهای جنایتکار موسوم به داعش، چند روز پیش "خطبه فرار" را میان طرفدارانش و پیش از فرار از عراق ایراد کرده که آن را خطبه وداع خوانده اند که به معنای مجوز فرار تروریستهای داعش از عراق به شمار می رود.

این منبع گفت اطلاعاتی که نیروهای امنیتی در نتیجه دستگیری شماری از همدستان ابوبکرالبغدادی در نبردهای جاری در الانبار به دست آورده اند، تاکید می کند که البغدادی به شکست خود در برابر ارتش و عشایر عراق اعتراف کرده و به همین خاطر فرار را بر قرار ترجیح داده و تروریستهای باقی مانده را هم به فرار توصیه کرده است.

البغدادی در جمع مزدورانش در پی هلاکت صدها نفر از اعضای گروهش به شکست و ناتوانی در برابر نیروهای امنیتی عراق با وجود حمایتهای گسترده مالی و تسیلحاتی و لجستیکی حامیانشان و سرازیر شدن صدها تروریست عرب و غیر عرب به الانبار، اعتراف کرده است که تمام سرکردگان این تروریستها در حملات نیروهای امنیتی عراق به هلاکت رسیده اند.

این منبع امنیتی فاش کرد بر اساس اطلاعاتی که تروریستهای دستگیر شده داعش در اختیار نیروهای امنیتی عراق قرار داده اند، البغدادی از تروریستهای تحت امر خود خواسته است به دنبال یافتن راههایی برای فرار از عراق و خروج از الانبار باشند، زیرا سرنوشت قطعی آنها در صورت ماندن در الانبار یا قتل است یا اسارت.

از سوی دیگر، محمد العسکری سخنگوی رسمی وزارت دفاع عراق در گفتگو با الصباح تاکید کرده است نیروهای امنیتی توانسته اند منطقه البوهزیم را که شاهد عملیات امنیتی گسترده ای برای آزادی آن بود، پس از به هلاکت رساندن شماری از تروریستها و تسلیم شدن شماری دیگر به طور کامل پاکسازی کنند.

وی همچنین از پیشروی های نیروهای امنیتی در مناطق خیابانهای 60 و 20 و اطراف استادیوم برای نابودی بازماندگان داعش و استقرار نیروهای فوق العاده در مناطق الضباط و الارامل و البکر در شهر الرمادی برای کنترل اوضاع و جلوگیری از فرار تروریستها به سمت آن و نیز بمباران دقیق تجمعات تروریستها و همچنین تحکیم سیطره بر راههای منتهی به بیمارستان الرمادی و تامین امنیت کادرپزشکی و نیز دستگیری چهار تروریست داعش و خنثی شدن پنج بمب کارگذاشته شده در جاده اصلی خبر داده است.

افزایش تلفات تروریستها



این در حالی است که با ادامه عملیات گسترده ارتش عراق با همکاری عشایر، تلفات تروریستهای تکفیری هم افزایش یافته است به طوری که کمیته امنیتی ناحیه ابوصیدا در استان دیالی از هلاکت یک تروریست خطرناک چچنی خبر داد که داماد ابوبکرالبغدادی بوده است، چند همدست وی هم در عملیات نیروهای امنیتی به هلاکت رسیدند.

عواد الربیعی رئیس کمیته امنیتی ابوصیدا تاکید کرد نیروهای امنیتی، ضربات محکمی به هسته های داعش که در نزدیکی روستای المخیسه تجمع کرده بودند، وارد کردند.

