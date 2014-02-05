نبرد در الانبار فقط علیه تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المدی پرس، نوری المالکی امروز چهارشنبه خاطر نشان کرد نبرد در استان الانبار، نبرد علیه تروریسم است، و هرگز علیه مردم عراق آن طور که طرفهای طایفه ای ادعا می کنند، نیست.

وی از یکی از زنان ساکن الانبار که ام موید خوانده می شود، به سبب قرار گرفتن در کنار نیروهای امنیتی و جنگیدن با تروریستهای داعش تمجید کرد.

مالکی بار دیگر برخی طرفهای خارجی و داخلی را به حمایت از تروریستهای داعش در برابر نیروهای امنیتی متهم کرد.

نوری المالکی در بخشی دیگر از سخنانش تاکید کرد نبرد ما در الانبار با تروریستها به زودی یکسره خواهد شد.

نخست وزیر عراق همچنین از ابتکاری خبر داد که دولت محلی الانبار برای حل بحران طی روزهای آینده ارائه خواهد کرد و همچنین متعهد شد خسارتها و زیانهایی را که به اموال مردم وارد شده، جبران کند و نیز به خواسته های مشروعی که پیشینه سیاسی یا حزبی یا انتخاباتی نداشته باشد، پاسخ مثبت دهد.

وی همچنین از تصمیم اخیر شاه عربستان در خصوص مقابله با افراط گرایی استقبال کرد و در عین حال گفت این تصمیمات دیر اتخاذ شده است.

عبدالله بن عبدالعزیز در اقدامی که ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد، ادعا کرده بود هر یک از شهروندان عربستان که برای جنگ به خارج از این کشور بروند و در اقدامات جنگ طلبانه شرکت کنند، به سه تا 20 سال زندان محکوم خواهند شد، وی البته در اعتراف ضمنی به حضور نظامیان سعودی در کنار گروههای تروریستی در خارج از عربستان، مجازات این افراد را پنج تا 30 سال اعلام کرد.

