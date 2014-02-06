مراسم رونمایی از «اندیشه سیاسی- تربیتی در نامه های نهج البلاغه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل اسماعیلی، رئیس موسسه بوستان کتاب، با اعلام این خبر گفت: «جلد هشتم این اثر گرانسنگ، به قلم توانای استاد برجسته حوزه و دانشگاه، آیت الله دکتر احمد بهشتی، اخیراً از چاپ خارج شده و بدین ترتیب، موسسه بوستان کتاب با تکمیل شدن این مجموعه، در چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه از این اثر ارزشمند رونمایی خواهد کرد.»



وی درباره زمان و مکان برگزاری نمایشگاه یادشده گفت: « نمایشگاه مزبور در اوائل اسفند سال جاری در محل مجتمع ناشران، واقع در قم، خیابان معلم برپا خواهد شد و این رونمایی در روزهای نخست برپایی این نمایشگاه انجام می شود.»

رئیس مؤسسه بوستان کتاب تصریح کرد: برخی از جلد های نخست این مجموعه، تا کنون سه بار به عنوان کتاب برگزیده معرفی شدهاند؛ یک بار در سال 90 در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم؛ یک بار در جشنواره بین المللی پژوهش فرهنگی سال 90 و یک بار هم در همایش ملی و جایزه ادبی علامه سید جعفر شهیدی در سال 91».

وی در توضیح محتوای این اثر گفت: «نهج ‏البلاغه، دربردارنده خطبه ها، نامه ها و حکمت ها و کلمات قصار امیر مومنان علی(ع) می باشد و اقیانوسِ موج‏ خیزى است که گوهرهاى فراوانى از علم و معرفت را در خود نهفته دارد؛ از آن جمله نکته های تاریخی، ادبی، عرفانی، تربیت و سیاست است که در این کتاب، به وفور به چشم مى‏ خورد؛ تربیت و سیاست، همان چیزى است که همیشه روزگار، دو رکن مهم جامعه بشرى بوده و هست.در این مجموعه، اندیشه سیاسى - تربیتىِ علوى در نامه ‏هاى نهج‏البلاغه، به تفصیل بررسى شده است.

حجت الاسلام اسماعیلی افزود: نویسنده با تمرکز به 79 نامه از نهج البلاغه، نکته های سیاسی و تربیتی این نامه ها را استخراج کرده و با قلمی روان و شیوا در یک مجموعه 8 جلدی و در 3500 صفحه، به تبیین و توضیح آن ها پرداخته است. نامه های یادشده، خطاب به امام حسن مجتبی (ع)، سلمان فارسی، حارث همدانی، استاندار مدینه، ابوموسی اشعری، معاویه و ... است که در هریک از این نامه ها، به فراخور زمان و مکان، توصیه ها، تذکرات و رهنمودهای تربیتی و سیاسی، با سخنانی دلسوزانه ارائه شده است.»

وی در پایان تأکید کرد: شارح این اثر، آیت الله دکتر احمد بهشتی با حوصله و ژرف کاوی فراوان و دانش فقهی، فلسفی، قرآنی و تاریخی خود، آموزه های علوی را در کتابی پرحجم، پیش روی خواننده گذاشته است و مؤسسه بوستان کتاب، با انتشار این مجموعه 8 جلدی سعی نموده گوشه ای از معارف «نهج البلاغه» را به تشنگان معارف ناب اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) بیشتر بنمایاند.

