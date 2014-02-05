دمشق همواره به توافقنامه خلع سلاح شیمیایی پایبند است

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با "بی.بی.سی" اظهار داشت: متهم کردن سوریه به این مسئله که به خلع سلاح شیمیایی پایبند نیست اقدامی ظالمانه و کذب است.

وی با بیان این مطلب افزود: برخی کشورها مانع اجرای توافقنامه خلع سلاح های شیمیایی سوریه هستند و به تعهدات خود برای کمک به سوریه برای منهدم کردن سلاح های شیمیایی این کشور پایبند نیستند.

فیصل مقداد تصریح کرد: آمریکا سوریه را به اهمال و سستی در انهدام سلاح های شیمیایی متهم می کند و این در حالی است که دمشق همواره به اجرای توافقنامه نابودی سلاح های شیمیایی پایبند است.

در همین حال روسیه اعلام کرد که سوریه متعهد شده است عملیات انتقال سلاح های شیمیایی این کشور به خارج اوایل ماه مارس به پایان برسد.