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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۲

بان کی مون:

دمشق در مهلت مقرر قادر به انتقال سلاح های شیمیایی است

دمشق در مهلت مقرر قادر به انتقال سلاح های شیمیایی است

دبیر کل سازمان ملل متحد امروز اظهار داشت که دولت سوریه قادر است در مهلت زمانی تعیین شده سلاح های شیمیایی خود را به خارج سوریه منتقل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز پس از حضور در نشست اعضای کمیته بین المللی المپیک در شهر سوچی روسیه اظهار داشت: من اطمینان دارم که سوریه به مهلت زمانی تعیین شده (30 ژوئن) برای رهایی کامل از سلاح های شیمیایی خود پایبند است.

وی با بیان این مطلب افزود: این ماموریتی آسان نیست اما من امیدوارم با کمک دولت سوریه و حمایت لجستیک کشورهای دیگر می توانیم مسئله رهایی از سلاح های شیمیایی سوریه در مهلت زمانی مقرر را حل و فصل کنیم.

دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد: روند انتقال سلاح های شیمیایی سوریه به خارج از این کشور علیرغم تاخیر به خوبی در حال انجام است.

طبق جدول زمان بندی شده قرار است تمامی مواد سمی سلاح های شیمیایی سوریه تا 30 ژوئن از بین برود. "مایکل لوهان" سخنگوی سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی نیز روز گذشته اعلام کرد: در شرایط کنونی لزومی ندارد به خاطر تاخیر در روند انتقال سلاح های شیمیایی سوریه به خارج این کشور را تحت فشار قرار داد.

کد مطلب 2230694

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