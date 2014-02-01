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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۷

سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی:

روند انتقال سلاح های شیمیایی سوریه باید سریعتر انجام شود

روند انتقال سلاح های شیمیایی سوریه باید سریعتر انجام شود

سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی در بیانیه ای بر ضرورت انتقال سریع سلاح های شیمیایی سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "احمد اوزومجو" رئیس سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی در بیانیه ای بر ضرورت تسریع در روند خروج سلاح های شیمیایی از سوریه تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: باید راه هایی برای تضمین ادامه انتقال سلاح های شیمیایی به خارج سوریه ارائه و از قبل برای آن برنامه ریزی کرد.

منابع نزدیک به سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی روز چهارشنبه اعلام کردند تنها کمتر از 5 درصد سلاح های شیمیایی سوریه به خارج از این کشور منتقل شده است و روند انتقال به کندی پیش می رود.

طبق طرح نابودی سلاح های شیمیایی سوریه که مورد تصوریب سازمان ملل متحد قرار گرفت، سوریه باید تا 31 دسامبر 700 تن از مواد شیمیایی خطرناک خود را به ویژه گاز خردل و سارین را به خارج از این کشور منتقل کند و همچنین با فرا رسیدن 5 فوریه 500 تن مواد دیگر شیمیایی نیز منتقل شود.

 

کد مطلب 2225752

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