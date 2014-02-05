طرح کاروان سلامت در روستاهای چرام اجرا می شود

مسعود مثنوی به خبرنگار مهر گفت: این طرح از 17 تا 21 بهمن ماه در روستاهای بخش "سرفاریاب" شهرستان چرام اجرا خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را توسعه سلامت در این مناطق عنوان کرد و بیان داشت: در این طرح پزشکان متخصص و عمومی داوطلب از استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس به مداوای رایگان نیازمندان خواهند پرداخت.

مثنوی همچنین از برگزاری طرح منطقه ای اجرای مانورBHCU در این استان را از دیگر برنامه های این جمعیت عنوان کرد.

وی افزود: این طرح از روز گذشته در شهرستان گچساران آغاز شده و فردا به پایان می رسد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اظهار داشت: این طرح با همکاری جمعیت هلال احمر استان های فارس، هرمزگان و بوشهر در روستاهای "باباکلان"، "مردان معصوم"، "بن پیر" و "ده ناصر" این شهرستان برگزار خواهند شد.

وی عنوان کرد: در این طرح ویزیت رایگان، خدمات مامایی، پرستاری، تغذیه ای، مشاوره روانشناسی و آموزشی به مردم این روستاها ارائه می شود.

مثنوی همچنین گفت: طرح عملیاتی امداد و نجات در همه شهرستانهای این استان تدوین شده است که طی آن تمام مشخصات و اطلاعات لازم در خصوص هر شهرستان جمع آوری شده است.

وی همچنین با اشاره به بارش برف و باران در مناطق مختلف استان گفت: 14 تیم عملیاتی متشکل از 70 نفر امدادگر در کلیه محورهای مواصلاتی استان مستقر شده اند.