نگرانی از کمبود اعتبار وام شهریه دانشجویان در بودجه 93

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با حضور دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان بعدازظهر امروز در محل صندوق رفاه دانشجویان برگزار شد.

کیوان مرادیان رئیس سابق صندوق رفاه دانشجویان با ارائه گزارشی از عملکرد خود در مدت مسئولت صندوق، گفت: کاهش مشکلات رفاهی با اولویت تسهیلات، غذای دانشجویان، خوابگاه، بیمه مهمترین اولویت هایی بودند که صندوق رفاه دانشجویان آنها را دنبال می کرد و امروز در حوزه تسهیلات به وضعیت مطلوبی نزدیک شده ایم.

وی به افزایش اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان اشاره کرد و گفت: صندوق رفاه دانشجویان در ذخایر استراتژیک مقابله با تحریم ها در حال حاضر حرف برای گفتن دارد. بحث تحریم در صندوق رفاه به خوبی مدیریت شده است.

مرادیان یادآور شد: صندوق رفاه دانشجویان از چابکی خاصی برخوردار شده است، ضمن اینکه صندوق رفاه دانشجویان جایی نیست که اجازه ورود هر نگاهی به آن داده شود به طوری که در بحث انتخابات هم اجازه ندادیم هیچ فضای سیاسی در اینجا ایجاد شود.صندوق باید از هر مسئله ای منزه بماند.

وی گفت: در سال 89 ذخایر صندوق رفاه دانشجویان 2 میلیارد تومان بود که در بانک تجارت سپرده گذاری شد و امروز ذخایر صندوق بیش از 200 میلیارد تومان است.

رئیس سابق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تاکید کرد: به این ترتیب تا سال 95 می توانستیم شرایطی را ایجاد کنیم که صندوق به بودجه دولتی تکیه نداشته باشد.

مرادیان به شیب منفی تسهیلات وام شهریه در لایحه بودجه 93 اشاره کرد و گفت: من در حوزه وام شهریه واقعا نگرانم دولت از سویی اعتبارها را کاهش داده و از سویی دیگر متقاضیان افزایش پیدا کرده اند که این نیاز به تلاش زیادی دارد.