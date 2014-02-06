به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه نوزدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی در سخنانی با بیان اینکه انسان هر وقت با قرآن سر و کار دارد چیز جدیدی میآموزد اضافه کرد: امام علی(ع) میفرماید همنشینی با قرآن باعث میشود که انسان نقاط ضعفش کم و بر قوتش افزوده شود یعنی برکات قرآنی تمام شدنی نیست.
وی با قدردانی از دست اندرکاران این المپیاد و تبریک دهه فجر و تقدیر از برگزاری مراسم تقدیر از ایشان عنوان کرد: قرآن کهنه نمیشود و نباید فکر کرد آنچه درباره قرآن گفتهاند تمام است معتقدم اگر هزاران تفسیر دیگر هم درباره قرآن نوشته شود بازهم کم خواهد بود.
قرآن پاسخ تمامی شبهات وهابیت را داده است
این مفسر قرآن با بیان اینکه قرآن پاسخ تمامی شبهات وهابیت را داده است تصریح کرد: قرآن پاسخ همه شبهات تکفیریها در اصول و فروع را داده و حتی پاسخ شبهات تا صد سال دیگر هم در قرآن وجود دارد.
آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه تکفیریها در توحید دچار اشتباه شگفت آور هستند، اضافه کرد: تکفیریها میگویند شفادهنده و زنده کننده خداست و داننده غیب فقط خداست و اگر اینها را به انبیاء و ائمه نسبت دهیم شرک است.
وی افزود: تنها مفهوم یک ایه قرآن در سوره مائده که پنج معجزه را به حضرت مسیح نسبت میدهد همه تشکیلات وهابیت را بهم میزند و منهدم میکند.
استاد برجسته حوزه ادامه داد: خداوند در این آیه زنده کردن مرده و خبر دادن از غیب به اذن خدا را به حضرت مسیح نسبت داده است و حضرت مسیح هم به اذن خدا هم بیمار را شفا میداد، هم از ذخایر مردم در خانه هایشان خبر میداد و هم مردگان را به اذن خدا زنده میکرد و این موضوع مورد تأکید قرآن است و قرآن آن را شرک نمیداند.
وی با بیان اینکه وهابیت همین اشتباه را سرچشمه شرک دانسته است، اظهار داشت: این گروه منحرف با همین بهانه خون مسلمانان را میریزند.
قرآن هرگز کهنه نمیشود
آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: گزینش برخی آیات قرآن که روش تکفیریها است شاخهای از تفسیر به رأی است و انسان را از آسمان به زمین میزند در صورتی که بر اساس آیات قرآن درخواست کردن از پیامبر برای شفادادن بیمار به اذن خدا عین توحید است.
این مرجع تقلید تاکید کرد: شبهات مطرح شده در توحید، نبوت و معاد و حتی فروع تا قیامت قابل پاسخ است و قرآن هرگز کهنه نمیشود زیرا کلام خداست و خدا هم بی انتها و علم او هم نا متناهی است.
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