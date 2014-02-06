ماجرای دنباله دار سرویسهای بهداشتی بدون آب و برق/ 20 جلسه برای 20 سرویس بهداشتی!

به گزارش خبرنگار مهر، حکایت سرویسهای بهداشتی بین راهی که قرار بود در مسیر محورهای مواصلاتی استان لرستان ساخته شود به پای ثابت جلسات کارگروه گردشگری استان تبدیل شده است، جلساتی که تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است.

البته این معضل خاص استان لرستان نیست و در برخی دیگر از استانهای کشور نیز در قالب مصوبه ایجاد هزار سرویس بهداشتی بین راهی در کشور شاهد احداث سرویس های بهداشتی هستیم که برخی از آنها همچنان آب و برق ندارند.

ماجرای احداث هزار سرویس بهداشتی در کشور به وعده اسفندیار رحیم مشایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی برمی گردد، آنجا که وعده کرد تا قبل از سال 1390 در هر 25 کیلومتر از راه های کشور یک سرویس بهداشتی ساخته می شود.

از این تعداد سرویس بهداشتی سهم استان لرستان 65 سرویس بهداشتی بوده که آخرین وضعیت آنها حکایت احداث تعدادی سرویس بهداشتی بدون آب و برق است؛ موضوعی که در نوع خود جالب توجه است.

اینکه ابتدا سرویسهای بهداشتی ساخته شوند و سپس به فکر تهیه آب و برق برای آنها بود موضوعی است که بخش عمده ای از جلسه شامگاه گذشته کارگروه گردشگری لرستان را به خود اختصاص داد تا معاون استاندار لرستان از این موضوع ابراز شرمندگی کند.

سرویسهای بهداشتی که بدون استفاده باقی ماندند

معاون برنامه ریزی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در این رابطه با اشاره به وضعیت این سرویسهای بهداشتی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این سرویسهای بهداشتی به طور کامل احداث شده اند ولی هم اکنون در زمینه زیر ساختها و تامین آب و برق دارای مشکل هستند.

گودرز امرایی با اشاره به تعداد این سرویسهای بهداشتی دارای مشکلات زیرساختی تصریح کرد: تعداد این سرویسهای بهداشتی 20 مورد است که متاسفانه به دلیل عدم وجود زیرساختها بدون استفاده باقی مانده اند.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیئت دولت وزارت نیرو موظف به ایجاد زیرساختهای لازم برای این سرویسهای بهداشتی است عنوان کرد: متاسفانه تا کنون شرکت توزیع برق لرستان و همچنین شرکت آب و فاضلاب اقدام به ایجاد این زیرساختها نکرده اند.

معاون برنامه ریزی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان علت عدم ایجاد زیرساختهای لازم برای این سرویسهای بهداشتی را نداشتن اعتبار و منابع مالی از سوی این شرکتهای زیرساختی استان عنوان کرد.

20 جلسه برای 20 سرویس بهداشتی!

امرایی با اشاره به مکاتبات فراوان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با شرکت توزیع برق و همچنین آب و فاضلاب تصریح کرد: برای رفع مشکلات این 20 سرویس بهداشتی 20 جلسه برگزار شده است و تا کنون هیچ نتیجه ای نگرفته ایم.

وی یادآور شد: این سرویسهای بهداشتی در شهرستانهای مختلف لرستان مانند خرم آباد، سلسله، ازنا، دورود، بروجرد، الیگودرز، پلدختر و ... قرار دارند.

مدیر کل دفتر اقتصاد استانداری لرستان نیز در این جلسه با انتقاد از وضعیت این سرویسهای بهداشتی بدون آب و برق بیان داشت: این به هیچ عنوان قابل قبول نیست که برای تعیین تکلیف ایجاد زیرساخت 20 سرویس بهداشتی 20 جلسه برگزار شود.

برگزاری 20 جلسه بدون خروجی در نوع خود جالب است

بهروز نصیری ادامه داد: اینکه برای تامین زیرساختهای این سرویسهای بهداشتی 20 جلسه برگزار شود و در نهایت هیچ خروجی نداشته باشد جالب است.

وی با تاکید بر اینکه به طور قطع برای جذب گردشگر اولین پیش نیاز ایجاد زیرساختها و امکانات رفاهی در مناطق گردشگری است عنوان کرد: در این راستا بر اساس اینمصوبه همه دستگاههای اجرایی که در این زمینه دخیل هستند باید به تعهدات خود عمل کنند.

معاون عمرانی استاندار لرستان نیز در این رابطه با انتقاد از وضعیت این سرویسهای بهداشتی در استان لرستان اظهار داشت: اینکه برای ایجاد زیرساختهای این سرویسهای بهداشتی هر بار نامه به شرکتهای زیر ساختی استان بنویسید و دیگر پیگیر آن نباشید که نتیجه ای حاصل نمی شود.

مجید کیانپور با تاکید بر اینکه باید پیگیری لازم برای به نتیجه رسیدن این نامه ها صورت گیرد ادامه داد: به طور حتم اگر کسی متولی پیگیری این نامه ها و موضوع می شد خیلی زودتر نتیجه حاصل می شد و حساسیت لازم برای ایجاد زیرساختها از سوی شرکتهای خدمات رسان ایجاد می شد.

معاون استاندار لرستان: شرمنده ام!

وی با بیان اینکه در این استان تنها یاد گرفته ایم که نامه ای را بفرستیم و بگوئیم که ما نامه داده ایم و دستگاه دیگر جواب نامه ما را نداده است عنوان کرد: در صورتی که اگر یک نفر بگذاریم و پیگیر این نامه ها شود کار به نتیجه می رسد.

معاون عمرانی استاندار لرستان ادامه داد: تنها چیزی که من می توانم بگویم این است که شرمنده ام!

کیانپور با بیان اینکه بسیاری از این سرویسهای بهداشتی در مجاورت شهرها، جایگاههای "سی ان جی" و ورودی شهرها هستند ادامه داد: یکی از این سرویسهای بهداشتی در ابتدای ورودی آرامگاه صالحین خرم آباد است، آیا واقعا نمی شود برای آن آب و برق ایجاد کرد؟

وی با بیان اینکه مدیری موفق است که 90 درصد وقت و کار خود را برای پیگیری موضوعات و مشکلات قرار دهد گفت: متاسفانه در لرستان برعکس است و 10 درصد وقت برای پیگیری موضوعات اختصاص داده می شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر تعیین تکلیف زیرساختهای این سرویسهای بهداشتی ادامه داد: ظرف هفته آینده جلسه ای با حضور شرکت های خدمات رسان آب و فاضلاب، توزیع برق، شهرداریهای مناطق، مدیر کل اقتصادی استانداری لرستان و میراث فرهنگی برگزار و نسبت به تعیین تکلیف این سرویسهای بهداشتی اقدامات لازم صورت گیرد.

................

گزارش: فاطمه حسینی