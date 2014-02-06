به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان با اعلام اینکه برق تمام روستاهاي برفگير مازندران و گيلان برقرار شد گفت: هم اكنون ارائه خدمات به مردم به حالت اوليه بازگشته است اما بايد با برآورد دقيق خسارت هاي وارد شده و جبران آن، دغدغه هاي مردم را به طور كامل رفع كرد.

وزير نيرو بامداد پنجشنبه در نشست ستاد بحران استان گيلان كه با حضور استاندار و شماري از مسئولان اجرايي و نظامي اين استان برگزار شد اظهارداشت:‌ با تلاش كاركنان صنعت آب و برق، هم اكنون خدمات آب و برق در تمام مناطق برفگير شهري و روستايي استان هاي شمالي كشور برقرار است و تنها 8 روستاي غرب مازندران دچار قطعي آب هستند كه تلاش براي برقراري جريان آب در اين مناطق نيز به صورت جدي ادامه دارد.

وي با قدرداني از تمامي افرادي كه با تلاش و مديريتي شايسته، اقدامات اوليه براي رفع بحران بارش بي سابقه برف در مناطق شمالي كشور را با موفقيت انجام دادند تصریح کرد:‌ به گفته وزیر نیرو، هم اكنون به تمام شركت هاي آب و برق در كشور آماده باش كامل داده شده تا در جهت مقابله با بحران هاي احتمالي پيش رو و تامين ساير نيازهاي مقطعي و موردي مردم وارد عمل شوند.

چیت چیان با اشاره به سرماي هوا در بسياري از مناطق كشور از جمله استان هاي شمالي كشور افزود:‌ در شرايط موجود، احتمال يخ زدگي كنتورها و لوله هاي آب بالا است و شركت هاي آب و فاضلاب آماده هستند تا به محض تماس مشتركان، مشكلات احتمالي را برطرف كنند.

وزير نيرو با عذرخواهي دوباره از مردم مناطق برفگير شمال كشور به دليل ايجاد وقفه اي چند روزه در ارائه خدمات آب و برق گفت: به عنوان نماينده رئيس جمهوري در منطقه، از تمام نهادهاي ذيربط خواسته ام طي 48 ساعت آينده ارزيابي هاي خود را در زمينه ميزان خسارت وارد شده ارائه دهند تا تصميم گيري هاي لازم در هيئت وزيران اتخاذ شود.