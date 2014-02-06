زندگی شهید "بختیار جمور" الگویی برای معرفی سبک زندگی ایرانی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد زمردیان پیش از ظهر پنجشنبه در آیین رونمایی از کتاب "پوتین های آشنا" و همزمان با سالگرد شهادت شهید بختیار جمور در اسدآباد افزود: کار برای شهدا نزد پروردگار متعال ارج و پاداشی عظیم دارد.



وی در ادامه عنوان کرد: کتاب "پوتین های آشنا"پنجمین کتاب چاپ شده در سال جاری و چهل و دومین اثر منتشر شده در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان به شمار می رود.



زمردیان یادآور شد: این آثار روایت مجاهدت، سخاوت، شجاعت و از خود گذشتگی شهیدی سرافراز از دیار سید جمال الدین اسدآبادی است.



مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان با بیان اینکه کتاب "پوتین های آشنا"مشتمل بر سه فصل زندگی، حماسه و شهادت شهید بختیار جمور است، عنوان کرد: این کتاب در قالب 163 خاطره از بین خانواده، دوستان و آشنایان و همرزمان این شهید گردآوری شده است.



محمد جواد زمردیان ادامه داد: 26 خاطره در فصل زندگی، 103 خاطره در فصل حماسه و 36 خاطره در فصل شهادت تشکیل دهنده این اثر ماندگار است.



وی اضافه کرد: کتاب "پوتین های آشنا" را حمید حسام نوشته و انتشارات فاتحان آن را در قطع رقعی بوده و در 197 صفحه طراحی منتشر کرده است.



وی گفت: ساختار اجتماعی زندگی شهید بختیار جمور الگویی موفق برای معرفی سبک زندگی ایرانی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری و نیز منشوری برای شیوه زندگی، فرماندهی و مدیریت فرماندهان است.



زمردیان در پایان از نقش مهم اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سازمان حفظ آثار سپاه و بسیج و همچنین سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس در خلق این اثر خبر داد و ابراز داشت: برای این اثر مبلغی بالغ بر 15میلیون تومان هزینه شده است.