مشکل بازیکنان پرسپولیس حل نشد/ دایی علیه پروین و مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، با جدایی محمد رویانیان از باشگاه پرسپولیس اوضاع مالی این باشگاه بحرانی تر از قبل شد. در این شرایط بازیکنان نیز با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل تصمیم گرفتند قبل از اینکه دست شان از همه جا کوتاه شود دست به اعتصاب بزنند.

پرسپولیسی ها که برگزاری چند بازی باقی مانده را به عنوان تنها ابزار دریافت مطالباتشان در اختیار دارند در تلاش هستند تا از این طریق مسئولان باشگاه و وزارت ورزش را تحت فشار قرار دهند تا پول هایشان را دریافت کنند.

روز پنجشنبه هم بازیکنان پرسپولیس برای سومین روز پیاپی تمرین نکردند و جلسه ای هم که با علی دایی داشتند ثمری نداشت. قرار است آنها در جلسه روز جمعه خود در مورد آینده تصمیم گیری کنند. در این میان علی دایی هم در مصاحبه ای تند که بعد از تمرین امروز پرسپولیس صورت گرفت به انتقاد از علی پروین، مسئولان باشگاه و وزارت ورزش پرداخت و خواستار توجه بیشتر آنها به تیم پرسپولیس شد.