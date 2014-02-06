به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پس از سومین روز اعتصاب خود بیانیه زیر را صادر کردند: بسیار متاسفیم و ناراحت از اینکه به جای تمرین و آماده سازی مجبور به عدم برگزاری تمرینات بوده و چاره ای نداریم جز اینکه این گونه صدای اعتراض و گلایه های خود را به گوش مسئولان برسانیم.

افسوس می خوریم در شرایطی که تیم پرسپولیس مجددا شانس خوبی برای قهرمانی پیدا کرده نمی توانیم تمرینات آماده سازی خود را انجام دهیم. ما از هواداران عزیز و فهیم پرسپولیس که در فصل جاری مثل کوه پشتیبان و حامی تیم و ما بوده اند صمیمانه به واسطه اتفاقات اخیر عذرخواهی می کنیم و می دانیم و آگاه هستیم که دوست داران پرسپولیس از این اتفاقات ناراحت و دل نگران هستند.

هواداران عزیز؛ امیدواریم ما را درک کنید و مطمئن باشید بهترین تصمیم را گرفته و تمام تلاش خود را می کنیم تا دل شما را شاد کنیم. ما در فصل جاری مشکلات عدیده و بی شماری داشته ایم که حتی نیمی از آنها را نیز عنوان نکرده ایم کسی از مصائب و مشکلات ما خبر ندارد و نمی داند که تحقق نیافتن تعهدات باشگاه و برخی وعده و وعیدها چه دردسرهایی برای اعضای تیم به وجود آورده و بعضاً زندگی برخی بازیکنان را با چالش ها و گرفتاری های عدیده ای همراه ساخته است.

ما در این روزها خود را شرمنده سرمربی تیم و هواداران می دانیم، آقای علی دایی سرمربی تیم تنها سنگ صبور ما در این ایام بوده و ما مشکلات خود را با ایشان در میان گذاشته و از ایشان به واسطه عدم برگزاری تمرینات عذر خواسته ایم. آنچه که آقای دایی طی یکی دو روز اخیر در مصاحبه هایشان عنوان کرده اند به طور تمام و کمال نظرات، دیدگاه ها و مواضع ما بازیکنان بوده است. حتی آقای دایی شاید برخی از موضوعات را بیان نکرده و به نوعی دندان روی جگر گذاشته اند.

ما امیدواریم مسئولان از این تیم دولتی و مردمی حمایت کرده و از پشت میزهایشان بلند شده و فکری به حال این تیم بکنند. ما نمی دانیم چرا برخی تیم های دولتی از بودجه های منظم و کلان بهره می برند اما تیم دولتی پرسپولیس به رغم برخورداری از میلیون ها هوادار می بایست چنین مشکلاتی داشته باشد.

مدت هاست که هیچ مقام مسئولی از باشگاه به خود زحمت نداده که در تمرینات حاضر شده و پای درد دل ها و مشکلات ما بنشیند. ما به جای گفتگو درباره مسائل فنی با سرمربی تیم هر روز درباره مشکلات مالی به وجود آمده با آقای دایی درد دل می کنیم و از ایشان سپاسگزاریم که خود را هزینه کرده و نظرات ما را بیان داشته اند تا شاید مسئولان و دست اندرکاران تصمیمی بهتر بگیرند.



نکته ای که مهم است روی آن تاکید کنیم وعده و وعیدهایی است که مرتباً به طور مستقیم و یا از طریق سرمربی تیم به ما داده می شود و اعضای تیم با حساب کردن روی این قول ها دچار مشکلات تازه ای می شوند. در مجموع ضمن عذرخواهی مجدد از هواداران و دوست داران پرسپولیس امیدواریم که بتوانیم بهترین تصمیم را بگیریم، تصمیمی که در نهایت منجر به شادی هواداران و سربلندی آنها شود.

ما در فصل جاری و از مدت ها پیش قصد داشتیم اعتراض خود را با عدم برگزاری تمرینات به گوش مسئولان برسانیم اما به حرمت هواداران و درخواست سرمربی تیم صبوری کرده و تا اینجا تحمل کرده ایم اما مشکلاتی برای برخی از بازیکنان تیم به وجود آمده ما را به این مرحله رسانده که تمرینات را لغو کنیم تا شاید راه چاره ای پیدا شود.

باز هم به حرمت هواداران و سرمربی تیم و اعضای محترم کادر فنی سعی خواهیم کرد تصمیمی بگیریم که پرسپولیس و دوستدارانش متضرر نشوند. ما واقعاً شرمنده هوادارانیم و نمی دانیم چگونه از آنها پوزش بطلبیم اما این قول و این اطمینان را می دهیم که با اتخاذ تصمیم مناسب و عزمی راسخ کاری کنیم که در نهایت این روزهای تلخ تبدیل به روزهای خاطره انگیز شود.

ما تعهد و تعصب خود به پرسپولیس را با صبوری در فصل جاری نشان دادیم و باز هم ثابت خواهیم کرد که به عضویت در این باشگاه پرافتخار و پرطرفدار افتخار کرده و سعی می کنیم با افتخارآفرینی دل هواداران را شاد کنیم.