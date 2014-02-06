پرهيز از تمايلات شخصي در انتصاب مديران عالي كشور/ تاکید بر در نظر گرفتن مصالح نظام در انتصاب ها

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله العظمی سید موسی شبيري زنجاني در ديدار با وزیر کشور و هيئت همراه با اشاره به رأي مردم به رئيس جمهور وحدت و همدلي ايجاد شده بين مسئولين نظام را محسوس دانست و نسبت به اين امر مهم ابراز خرسندي كرد.

وی دريافت مناصب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از آزمايشات الهي عنوان كرد و افزود: مي بايستي در اين مناصب مصالح واقعي نظام بر اساس آموزه هاي ديني مدنظر باشد.

وي با بيان اينكه ممكن است عده اي از افراد انتظارات و توقعاتي جهت دريافت سمت هاي مديريتي داشته باشند، گفت: مي بايستي با توجه به خواست خدا و بر اساس سوابق و تعهد افراد را انتخاب كرد.

آيت الله شبيري زنجاني گفت: مقاومت در برابر خواسته هاي غيرمعقول كار بسيار مشكلي است ولي اگر اين مسئله مورد توجه قرار بگيرد قطعا عنايت خداوند را نيز به همراه خواهد داشت.

وزیر کشور در اين ديدار ضمن ابلاغ سلام گرم رئيس جمهور گزارشي از فعاليت هاي انجام شده طي ماههاي اخير را به ایت الله شبیری زنجانی ارائه کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی با بيان اينكه مسئله اقتصادي مردم از اولويت هاي اصلي دولت تدبير و اميد است، گفت: خوشبختانه با تصميمات كارشناسانه كه طي ماههاي اخير صورت گرفته است شاهد كنترل و ثبات در شرايط اقتصادي جامعه بوده ايم.

وي با بيان اينكه نصايح و رهنمودهاي مراجع عظام تقليد در امر مديريت راهگشاست از معظم له درخواست كرد براي خدمت هرچه بهتر مسئولين به ملت شهيد پرور ايران اسلامي دعا كند.