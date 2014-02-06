توافق با ایران بر اساس عمل متقابل است نه اعتماد متقابل/ تحریم فرانسوی ها در صورت پایبند نبودن به تحریم ها

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا طی گفتگویی مشروح با سی ان ان به سوالات خبرنگار این شبکه تلویزیونی در مورد تحولات منطقه پاسخ داد. وی در واکنش به انتقادهای مطرح شده از سوی مقامات تل آویو گفت آمریکا همواره مخالف بایکوت کردن رژیم صهیونیستی است. وی با بیان این که واشنگتن حامی راه حل دو دولت است گفت اکثریت مردم منطقه به برقراری صلح باور دارند.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حمایت قاطع سنای آمریکا از رژیم صهیونیستی و این که واشنگتن همواره بر ضرورت تامین امنیت این رژیم تاکید دارد در مورد هر گونه اقدامی که موجب به خطر افتادن روند صلح در خاورمیانه می شود، هشدار داد. به گفته وی دولت اوباما خود را متعهد به برقراری صلح در خاورمیانه می داند.

کری با اشاره به گزارش هایی که در مورد خطر حملات تروریستی در سوچی وجود دارد اظهار داشت: ما در حوزه های دیپلماتیک در حال همکاری با روسیه هستیم. به گفته وی افراد بی شماری در سازمان های مختلف اطلاعاتی و نظامی و دستگاه دیپلماسی آمریکا در داخل و خارج از کشور در حال برقراری امنیت شهروندان هستند.

وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به سوالی که در مورد سفر هیئت اقتصادی فرانسوی به ایران مطرح شد گفت: درهای ایران برای تجارت باز نیست. کری با بیان این که تحریم ها علیه ایران همچنان ادامه دارد در مورد نقض این تحریم ها از سوی کشورهای دیگر هشدار داد.

وزیر خارجه آمریکا افزود: به ایران و دیگر کشورها یادآور شده ایم که تحریم ها به قوت خود باقی است. به گفته وی شرکت های فرانسوی که به ایران سفر کرده اند نیز باید بدانند که باید این تحریم ها را مراعات کنند و اگر این گونه نباشد خود آنها نیز تحریم خواهند شد. کری تاکید کرد در این راستا همپیمانان آمریکا اطمینان داده اند تا زمان اجرایی شدن توافق هسته ای ایران و 1+5 با واشنگتن همکاری خواهند کرد. وی در پاسخ به سوال مجری سی ان ان گفت توافق با ایران بر اساس عمل متقابل و اقدام گام به گام است نه اعتماد.

وزیر خارجه آمریکا با برشمردن مفاد توافق هسته ای ژنو از جمله کاهش غنی سازی اورانیوم و توقف افزایش سانریفیوژها در ایران اظهار داشت: با توجه به این توافق امروز خاورمیانه به منطقه ای امن تر تبدیل شده است. وی تاکید کرد امنیت رژیم صهیونیستی اکنون افزایش یافته است.

کری در مورد تلاش های بی نتیجه در کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه گفت: به نظرم دیپلماسی در مورد سوریه هنوز شکست نخورده است. وی با اذعان به این واقعیت که موضع حکومت "بشار اسد" نسبت به گذشته تقویت شده گفت وی هنوز پیروز نشده است. به گفته وزیر خارجه آمریکا تلاش ها برای سرعت بخشیدن به توقف جنگ در سوریه باید ادامه یاد.

کری از ادامه تلاش های دیپلماتیک برای شکل دادن به روند سیاسی جدید در سوریه و افزایش مسئولیت پذیری دولت های روسیه و سوریه در مذاکرات صلح با مخالفان دمشق خبر داد. وی در پایان در پاسخ به سوالی که در مورد احتمال نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح شد گفت وزارت خارجه آخرین ایستگاه وی است و برنامه دیگری ندارد.