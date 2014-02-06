قدرت بانوان در تبیین مسائل فرهنگی و تربیتی/ الگویی جهانی از سیمای زن مسلمان ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده ظهر پنج شنبه در مراسم تجلیل از بانوان فعال فرهنگی خرم آباد گفت: یکی از اقشاری که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند بانوان هستند به طوریکه امام در بیانات خود بسیار از بانوان یاد می کردند.

وی تصریح کرد: اگر بانوان به رسالت واقعی خود که تربیت فرزندان صالح است عمل کنند گام بزرگی را برای تحقق آرمان های انقلاب برداشته اند.

ضرورت شناسایی مهارت های فرهنگی بانوان و پرورش آنها

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: فرهنگ به عنوان یکی از مهمترین عناصر جامعه در همه عرصه های اجتماعی نقش ایفا می کند و در این میان بانوان به عنوان مدیران خانواده که اولین نهاد تربیتی جامعه محسوب می شود در ارتقای فرهنگی جامعه نقش غیرقابل انکاری دارند.

حجت الاسلام نوری زاده ادامه داد: این تاثیرگذاری ضرورت شناسایی مهارت های فرهنگی بانوان و پرورش آنها را به ما نشان می دهد.

وی عنوان کرد: در همین راستا سازمان تبلیغات اسلامی توجه فراوانی به بانوان فرهیخته داشته است و به تعبیر این سازمان بانوی فرهیخته کسی است که به مسائل جامعه توجه دارد و در راستای این توجه یک جبهه فرهنگی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن ایجاد می کند.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به تفکرات بانوان فعال فرهنگی گفت: ما باید آثار این افراد را جمع آوری، جهت دهی و سازماندهی کنیم.

بانوان برای رفع مشکلات فرهنگی تبادل نظر کنند

وی ادامه داد: همچنین باید تسهیلاتی را برای انتشار آثار بانوان فرهیخته در اختیار آنها قرار دهیم زیرا انتظار مردم این است که از بانوی فرهیخته تجلیل شود.

حجت الاسلام نوری زاده در ادامه ضمن تشریح اهداف دشمن از تهاجم فرهنگی که همانا سست کردن بنیان خانواده است گفت: در حال حاضر دشمن دین و اندیشه ما را هدف قرار داده و بانوان می توانند با توجه به مسائل فرهنگی و تقویت آنها در خانواده خود با این تهاجم فرهنگی مبارزه کنند.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی همچنین الگو بودن زنان و مادران را در خانواده علت اصلی توجه به این قشر دانست و گفت: بانوان می توانند با جلسات و هم اندیشی های دوره ای یک جریان فرهنگی مذهبی در کشور ایجاد کنند.

وی افزود: همچنین بانوان می توانند با حضور در کارگاههای آموزشی مخلتف درباره آسیب هایی که در حال حاضر استان و کشور را تهدید می کند از قبیل طلاق و مباحث حجاب و عفاف بحث و تبادل نظر کنند.

ورود به مسائل فرهنگی خانواده ها باید به واسطه بانوان صورت بگیرد

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی همچنین ارائه الگویی جهانی از هویت و سیمای زن مسلمان که در قالب فرهنگ، عفاف و حجاب نمود پیدا می کند را وظیفه زنان مسلمان دانست.

حجت الاسلام نوری زاده تصریح کرد: ورود به مسائل فرهنگی در خانواده ها باید به واسطه بانوان صورت بگیرد و بانوان باید در حوزه فناوری های نو از قبیل اینترنت، ماهواره، تلفن همراه و ... حوزه مدیریت خود که همان خانواده است را کنترل کنند.

وی گفت: 70 درصد مسائل تربیتی فرزندان به عهده مادران است و ما نباید قدرت بانوان را در مسائل فرهنگی تربیتی نادیده بگیریم.

شناسایی 1500 بانوی فرهنگی در کشور

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی در نظر دارد تا سال 1395 حدود هزار و 500 نفر از بانوان فعال فرهنگی کشور را شناسایی و از آثار و عملکرد آنها تجلیل کند.

وی در پایان سخنان خود به دیگر فعالیتهای انجام شده در این بخش اشاره کرد و گفت: امسال 121 هزار گفتمان دینی در کشور توسط سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شده است.

وی از شناسایی هشت هزار هیئت مذهبی در کشور خبر داد و بیان داشت: همچنین سازمان تبلیغات اسلامی طی امسال در مناسبتهای مختلف 50 هزار مبلغ دینی را به سراسر کشور اعزام کرده که نشان از توجه بسیار بالای سازمان تبلیغات به مسائل فرهنگی دارد.