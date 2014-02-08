"دیجیتال" اثرگذارترین ابزار ارتباطی با مردم دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه "مرکز هنرهای دیجیتال اصفهان"، با اشاره به اینکه ایران 25 میلیون فعال بازی‌های یارانه‌ای ( گیمر) را در خود جای داده، افزود: مقدار زمانی مصرفی مردم کشور برای بازی‌های یارانه‌ای، 50 میلیون ساعت است.

وی با تاکید بر سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه "شیعه باید مدرن‌ترین ابزار را برای رساندن پیام به حق خود به دیگران مورد استفاده قرار دهد"، تصریح کرد: استفاده نکردن از ابزار نوین ارتباطی یکی از مشکلات ما در ارتباط با "جامعه مخاطب" است.

مدیر مرکز پویانمایی و بازی‌سازی سازمان بسیج کل کشور با اشاره به تصویب اساسنامه این مرکز در سال 1389، گفت: مرکز هنرهای دیجیتال، مورد حمایت هیئت رئیسه بسیج است و نقشی حمایتی، برای تولید آثار دیجیتالی (در تمام گروه‌های سنی) دارد.

جعفری اظهار داشت: نخستین هدف مرکز پویانمایی و بازی سازی فراهم کردن زیرساخت‌های تولید است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان اصفهان، افزود: دو مرکز پویانمایی در شهرستان اصفهان و کاشان راه‌اندازی شده است.

مدیر مرکز پویانمایی و بازی‌سازی سازمان بسیج کل کشور در مورد برنامه‌های آینده این مرکز، تا پایان سال 1393، بیان داشت: با برنامه‌ریزی‌های حساب شده، تعداد مراکز پویانمایی بسیج را در سرتاسر کشور به 20 مرکز افزایش خواهیم داد.

جعفری آموزش، فرهنگی سازی و شناسایی آسیب‌های پویانمایی‌های (خارجی ) را از دیگر اهداف مرکز پویانمایی بسیج کل کشور برشمرد و گفت: آموزش‌های لازم، در سه فاز کوتاه، میان و بلند مدت در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در استان اصفهان، شرایط راه‌اندازی مراکز آموزشی به شدت مهیاست.

مدیر مرکز پویانمایی و بازی‌سازی سازمان بسیج کل کشور ادامه داد: در حال حاضر جامعه مخاطب ما، به شدت مورد هجوم جنگ نرم است که در این راستا فرهنگ سازی و رساندن اطلاعات لازم به خانواده‌ها، در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد.

جعفری تاکید کرد: در نشست‌های آسیب‌شناسی، از کارشناسانی که توانایی شناسایی "مزایا" و "معایت" پویانمایی‌های خارجی را دارند، استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: مسئولان نظام و سپاه، در آینده و بیش از گذشته به اهمیت راه‌اندازی این مراکز هنری و فرهنگی پی خواهند برد.

مدیر مرکز پویانمایی و بازی‌سازی سازمان بسیج کل کشور تاکید کرد: وزارت ارشاد نیز برای حمایت خود از این مرکز، "جواز قانونی فعالیت" را در اختیار مراکز پویانمایی و بازی‌‌سازی قرار داده است.