به گزارش خبرگزاری مهر، با مشخص شدن اعضای داوری بخش دانشجویی مسابقه ایران، کار بررسی آثار این بخش شامل 18 اثر دانشجویی در روزهای دوم و سوم اسفند انجام می‌شود.

محمدرضا حسنائی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران و مدرس پویانمایی در دانشگاه تهران و تربیت مدرس، احمد سفلایی مدیر گروه هنرهای دیجیتال دانشکده صدا و سیما، مدرس دانشگاه هنر و دانشکده صدا و سیما و سیدحسن سلطانی عضو هیات علمی دانشگاه هنر، عضو هیأت مدیره انجمن علمی هنرهای تجسمی و مدیر گروه نقاشی و پویانمایی، داوری بخش دانشجویی جشنواره پویانمایی را بر عهده دارند.

پس از بررسی 583 فیلم ایرانی رسیده به دبیرخانه، در پایان از سوی هیأت انتخاب جشنواره 134 اثر برای رقابت در بخش‌های مختلف مسابقه ایران شامل 102 اثر پویانمایی، 18 اثر دانشجویی، 9 فیلم دینی و 5 اثر ارزش‌های انقلاب اسلامی پذیرفته شد.

نهمین دوره جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از 17 تا 21 اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می‌شود.