  1. حوزه و دانشگاه
۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۵

رئیس مرکز سنجش خبر داد:

اعلام آخرین مهلت ثبت نام در آزمون ارشد پزشکی/ افزایش ظرفیت پذیرش

اعلام آخرین مهلت ثبت نام در آزمون ارشد پزشکی/ افزایش ظرفیت پذیرش

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی 93 در خردادماه سال آینده گفت: مهلت ثبت نام در این آزمون سوم اسفندماه پایان می یابد.

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشکی سال 93 از هشتم و نهم خردادماه 93 به روزهای 22 و 23 خردادماه 93 تغییر کرده است.

وی افزود: ثبت نام در این آزمون از روز 12 بهمن آغاز شده و تا سوم اسفندماه ادامه دارد.

پورکاظمی اظهار داشت: آزمون ارشد پزشکی در 30 شهر مرکز استان و در 70 رشته 56 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نزدیک 71 هزار نفر  در آزمون شرکت کرده بودند پیش بینی می شود 10 درصد تعداد شرکت کنندگان افزایش یابد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به ظرفیت پذیرش در آزمون ارشد پزشکی گفت: سال گذشته در این آزمون 5 هزار 974 نفر پذیرفته شدند که امسال نیز با توجه به افزایش تعداد شرکت کنندگان ظرفیت پذیرش هم افزایش پیدا می کند.

کد مطلب 2231897

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