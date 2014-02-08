به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی سیدصالحی در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس، در خصوص آخرین وضعیت این تیم ضمن بیان مطلب فوق افزود: برای بازی با فجرسپاسی تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا به امید خدا با کسب پیروزی در کورس قهرمانی بمانیم و پیش هواداران سر بلند باشیم.

وی ادامه داد: بازیکنان شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند ولی به عشق هواداران تصمیم گرفته‌ایم در این بازی به پیروزی برسیم تا همه بدانند بازیکنان پرسپولیس پولکی نیستند و برای آنچه به آن اعتقاد دارند، ارزش قائل هستند و ما به توانایی خودمان برای قهرمانی و هواداران اعتقاد داریم.

مهاجم با تجربه پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما می‌خواستیم همه بدانند بازیکنان چه شرایط سختی دارند و امیدوار بودیم و هستیم که توجه مسئولان به مشکلات پرسپولیس جلب شود ولی حالا تنها چیزی که به آن فکر می‌کنیم، پیروزی در بازی با فجرسپاسی است تا در کورس بمانیم.

وی درباره شرایط تیم برای این بازی تصریح کرد: بازیکنان با هم یکدل هستند و با تمام وجود برای این بازی می‌رویم. از نظر آمادگی، شرایط بدی نداریم. اختصاصی تمرین کرده‌ایم و به طور حتم برای اینکه امیدهای خودمان و هوادارانمان برای قهرمانی ناامید نشود، با تمام توانی که داریم در این بازی حاضر خواهیم شد.

سیدصالحی در پایان، درباره شرایط تیم بعد از بازی با فجرسپاسی گفت: در حال حاضر تنها چیزی که به آن فکر می‌کنیم، پیروزی در بازی با فجر است و فعلا به مسائل دیگر کاری نداریم.



