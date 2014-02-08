به گزارش خبرگزاری مهر، پیام صادقیان در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: قطعا شرایط کلی پرسپولیس شرایط مطلوبی نیست. همانطور که می‌دانید سه روز تمرین نداشتیم ولی اگر بخواهیم در کورس باشیم، باید بازی با فجرسپاسی را ببریم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد.

وی درباره تاثیر عدم انجام تمرینات روی عملکرد تیم ادامه داد: بعد از سه روز تعطیلی، دیروز تمرین کردیم. البته بازیکنان اختصاصی کار کردند ولی تمرین تیمی یک چیز دیگر است. با این وجود، این را در خودمان می‌بینیم در این بازی به پیروزی برسیم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: صددرصد با همین هدف به میدان می‌رویم و با قدرت بازی خواهیم کرد. شاید مشکلات به این زودی‌ها حل نشود و با وجود مسائل روحی و روانی که به دلیل مشکلات شخصی ایجاد می‌شود، بچه‌ها می‌خواهند از زحمتی که کشیده‌اند حفاظت کنند.



صادقیان که در این مدت با بداقبالی‌هایی روبرو بوده، درباره شرایط خود گفت: بعد از پیروزی تیم بر سپاهان، تصمیم گرفتم آن اتفاقات را فراموش کنم و دوباره با قدرت برگردم. هنوز این حس را دارم. البته از بخت بد، حالا به شدت سرما خورده‌ام. البته خودم را می‌رسانم ولی باید ببینم تصمیم کادر فنی چه خواهد بود.

