به گزارش خبرنگار مهر، هفتههای پایانی لیگ برتر فوتسال چهره واقعی مربیان، بازیکنان و مدیران باشگاهها را به تدریج مشخص میکند. با حساس شدن مسابقات و افزایش تنشها، تقریبا هفتهای نیست که یک مسابقه به جنجال کشیده نشود و دعوا و درگیری آن تا چند روز ادامه نداشته باشد.
در آخرین درگیریهای رسانهای، افشین دبیری مالک باشگاه دبیری با انتقاد از سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال گفته بود "اگر این روند ادامه داشته باشد جواب دندانشکنی به افتخاری خواهیم داد. بهتر است ایشان مدیریت خودشان را درست کنند که در یک دیدار باعث نشود ماموران نیروی انتظامی به مدیرعامل باشگاه حمله کنند... ما کار خودمان را بلدیم. در این مواقع است که میگوییم خدا مدیریت درودگر را بیامرزد که خانواده فوتسال را به جان هم نمیانداخت".
سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به این صحبتها، اظهار کرد: من جوابی از دبیری نخواستم که او میخواهند دندان شکنش را به ما بدهد! جواب ایشان این است که خودشان را در عمل نشان بدهند.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا، تاکید کرد: در مسابقه فینال در آن سطح از حساسیت، به جز داور هیچکس پایش را در زمین نگذاشت ولی در مسابقات لیگ ما، تا یک داور سوت میزند 10 نفر وارد زمین میشوند و چه کارها که نمیکنند. یکی از آنها هم خود دبیری است. ما هم مدام خویشتنداری میکنیم تا آنها متوجه اشتباهشان شوند. خودشان میدانند که باید در چارچوب مقررات و اصول حرکت کنند.
رئیس کمیته فوتسال ادامه داد: من با دبیری مشکلی ندارم و صحبتهایم کلی است. اگر نتوانیم جلوی این حاشیهها را بگیریم دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود.
افتخاری درباره اینکه دبیری بحث دوران فعالیت درودگر در کمیته فوتسال را پیش کشیده است، یادآور شد: هر وقت کم میآورند، از دیگران مایه میگذارند. ما دنبال این هستیم که آرامش را بر فوتسال حاکم کنیم. در غیر اینصورت نمیتوانیم مسابقات را سالم برگزار کنیم. نمیخواهم هر فردی هر صحبتی را مطرح کرد جوابگو باشم ولی به نفع خود تیمهاست که تابع مقررات باشند.
وی افزود: علاقه ندارم دائم صحبت کنم. اگر یکسری از تیمها ورودی مسابقات را نمیدهند، باید سایر تیمها قضاوت کنند! تا میآییم بگوییم چرا اینطور است، صدای همه در میآید. تیمها برای ورودی مسابقات لیگ 30 میلیون تومان دادهاند و فکر میکنند شاهکار کردهاند.
رئیس کمیته فوتسال همچنین یادآور شد: قرار نیست فدراسیون فوتبال هزینه باشگاههای حرفهای را بدهد. اگر تیمهای ما حرفهای نیستند، بگویند تا ما هم تکلیفمان را بدانیم. اگر هم حرفهای هستند که باید هزینه فوتسال حرفهای را پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: تا دیروز که بحث حق پخش تلویزیونی بود. حالا که مسابقات هم مستقیم پخش میشود، رفتارها اصلاح نشده است. شما فیلم بازی میثاق تهران با دبیری تبریز را ببینید. یکسری مدام در همه بازیها وسط زمین میریزند. اینها یک نفر مانند خودشان میخواهند که بریزند داخل زمین و جنجال کنند. من چند فیلم به شما نشان بدهم که آقایان داخل زمین هستند. حالا اگر با این مسائل برخورد هم بکنیم، مدیریتمان زیر سئوال میرود و بد میشویم.
افتخاری در ادامه صحبتهایش، خطاب به مالک باشگاه دبیری گفت: شما هنوز مرا نشناختهاید که مدیریتم را زیر سئوال میبرید. من 30 سال در ردههای بالای مدیریت بودهام. شما تازه اول راه هستید و بهتر است خودتان را اصلاح کنید. به هر حال همانطور که گفتم ما محکم و قاطع قانون را رعایت میکنیم و باشگاهها هم به نفعشان است که تابع قانون باشند.
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