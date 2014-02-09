سازش سیاسی بر اساس تبادل اراضی و جمعیت با فلسطین را تایید می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که دستیابی به سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس تبادل اراضی و جمعیت را تایید می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: ما آمادگی داریم در صورتی که یک توافقنامه پایدار و واقعی با فلسطینی ها امضا شود، شهرک "نوکدیم" را تخلیه کنیم.

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی از حمایت واشنگتن از تل آویو دفاع و در عین حال اعلام کرد: در ابتکار عمل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای صلح با فلسطینی ها بندهایی وجود دارد که اسرائیل با آنها موافق است اما با بند ویژه ای همچون حضور نظامی خارجی مخالف است.

از سوی دیگر جان کری که اخیرا طرحی را برای برقراری سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی ارائه کرده است اظهار داشت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ایده حضور نیروهای ناتو برای تامین امنیت کرانه باختری مخالف است.

شایان ذکر است پیشنهاد حضور نیروهای ناتو در کرانه باختری هفته گذشته توسط ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح شده بود.