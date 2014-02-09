سه پروژه آب و فاضلاب شهری بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان جنوبی صبح یکشنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه ها در سایتهای مسکن مهر بیرجند اظهارکرد: امروز پروژه های توسعه شبکه آب مسکن مهر اراضی 64 هکتاری مهر شهر بیرجند، اجرای کلکتور اصلی فاضلاب شمال شهر و پروژه آبرسانی و توسعه شبکه آب مسکن مهر فاز یک اراضی پادگان امام رضا(ع) شهر بیرجند به بهره برداری می رسد.

سید مجتبی عراقی زاده بیان داشت: برای اجرای این سه پروژه اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به افتتاح توسعه شبکه آب مسکن مهر اراضی 64 هکتاری مهر شهر ادامه داد: این پروژه با هدف اجرای 15 کیلومتر لوله گذاری جهت توسعه شبکه آب و تامین نیاز آبی دو هزار و 700 واحد مسکن مهر اراضی 64 هکتاری مهر شهر اجرا شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه را شش میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این اعتبار از محل اعتبارات تملک و دارایی استان در سال های 91 و 92 تامین شده است.

عراقی زاده به اجرای پروژه کلکتور اصلی فاضلاب شمال شهر بیرجند نیز اشاره کرد و ادامه داد: این پروژه نیز با هدف اجرای کلکتور اصلی و شبکه اصلی جهت جمع آوری فاضلاب دو هزار و 500 واحد مسکن مهر این شهرستان اجرا شده است.

وی گفت: برای اجرای این پروزه نیز 9 میلیارد و 830 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان داشت: امروز هزار و 500 واحد مسکن مهر اراضی پادگان امام رضا شهر بیرجند نیز از نعمت آب برخوردار شدند.

وی برای تامین نیاز آبی این واحدها پنج هزار و 500 میلیون ریال اعتبار جهت خرید لوله و اتصالات و شیر آلات اعتبار هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: ظرف 10 روز آینده پروژه فاضلاب اراضی پادگان 04 بیرجند نیز آغاز خواهد شد.