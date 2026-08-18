اجرای ۳۳۹ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب در نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح سهشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ۳۳۹ کیلومتر عملیات لولهگذاری خطوط انتقال و شبکههای توزیع آب در نقاط مختلف خراسان جنوبی انجام شده است.
وی با اشاره به عملکرد شهرستانها افزود: شهرستان طبس با ۵۵.۳ کیلومتر لولهگذاری، بیشترین میزان اجرای این زیرساختها را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: پس از طبس، شهرستانهای نهبندان و فردوس به ترتیب با ۳۸.۸ و ۳۵.۵ کیلومتر لولهگذاری در رتبههای بعدی قرار دارند.
توکلی بیان کرد: در شهرستان بیرجند نیز تاکنون ۲۸.۸ کیلومتر عملیات لولهگذاری در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن انجام شده است.
وی با اشاره به عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان در سال جاری، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۴.۵ کیلومتر عملیات لولهگذاری در سطح استان اجرا شده که سهم شهرستان بیرجند از این میزان ۵.۵ کیلومتر بوده و بیشترین حجم عملیات سال جاری را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تأکید کرد: تأمین و توسعه زیرساختهای آب، یکی از الزامات اساسی اجرای طرحهای مسکن بوده و عملیات اجرای شبکههای انتقال و توزیع آب متناسب با پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن در استان دنبال میشود.
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