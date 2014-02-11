پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران 2 هزار اتوبوس فرسوده وجود دارد گفت: این در حالی است که در سال گذشته تعداد اتوبوسهای فرسوده در پایتخت 1200 دستگاه بود. بهطور متوسط هر ماه 76 دستگاه اتوبوس به اتوبوسهای فرسوده اضافه میشود. در سال 93 نیز تعداد 919 دستگاه اتوبوس فرسوده به اتوبوسهای فرسوده اضافه میشود که از این تعداد بیش از 600 دستگاه آن در بخش عمومی و 240 دستگاه آن نیز در ناوگان خصوصی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر 2 هزار دستگاه اتوبوس شهر تهران فرسوده است و با توجه به وضعیت آلودگی هوای شهر که بسیار بحرانی است، ضرورت نوسازی این ناوگان ایجاب میکند دولت هرچه سریعتر نسبت به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران با شهرداری همکاری کند. هرچند روند توسعه خطوط BRT و ورود اتوبوسهای دوکابین، برای خدماترسانی به شهر تهران همچنان فعال است و اتوبوسهای دوکابین از سوی شهرداری وارد چرخه حمل و نقلی شهر میشوند اما به واقع برخی خطوط اتوبوس شهر تهران بسیار فرسودهاند و اکنون چارهای جز استفاده از این ناوگان نیست چرا که با خارج کردن اتوبوسهای فرسوده از چرخه حمل و نقل شهری، خدماترسانی به شهروندان با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
سنندجی با اشاره به مشکلاتی که اتوبوسهای گازسوز دارند گفت: اتوبوس گازسوز از نظر آلایندگی تاثیر مثبت خود را در شهر داشته است اما از نظر تعمیرات و از رده خارج بودن، کیفیت لازم را نداشت. ما در این زمینه اتوبوسهایی که از پایه با سوخت دیزل کار میکردند را تبدیل به اتوبوسهای گازسوز کردیم و این تغییر مشکلات زیادی را برای اتوبوسها به وجود آورد. یکی از مشکلات این بود که توقف اتوبوسها را برای تعمیر در توقفگاهها بالا برد و این موضوع هزینههای زیادی را به بخش خصوصی و شرکت واحد تحمیل کرد. از سوی دیگر قطعات این اتوبوسها در بازار وجود ندارد و خدمات پس از فروش خوبی از سوی خودروسازها ارائه نمیشود و دست آخر نیز مشکلات تامین گاز و سوخت این اتوبوسها گریبان ما را گرفت. از سوی دیگر بر اساس قانون اخذ جرایم رانندگی مجلس و همچنین آییننامههای وزارت صنایع و معادن؛ سازندگان خودروها موظف هستند که اگر اتوبوسی برای تعمیر مجبور است مدت زمان زیادی را در تعمیرگاه و توقفگاهها بگذراند، هزینه این توقف را به راننده بپردازند. ما در این زمینه پیگیریهای زیادی انجام دادیم اما هنوز این قوانین از سوی شرکتهای سازنده اجرایی نشده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران توضیح داد: در واقع زمانی دولت تصمیم به استفاده از سوخت گاز در ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوسرانی گرفت که زیرساختهای لازم درخصوص اجرایی شدن این طرح در کشور و شهر تهران فراهم نبود. به همین دلیل هماکنون اجرای این طرح مشکلات و هزینههای بسیار زیادی را برای بخش خصوص، رانندگان و شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران ایجاد کرده است.
سنندجی با اشاره به نوسازی ناوگان مینی بوسها گفت: به غیر از جلسهای که با رئیس سازمان محیطزیست استان تهران داشتیم جلساتی نیز با ستاد نوسازی خودروهای فرسوده برگزار کردیم و در این جلسات به نتایج خوبی رسیدیم. به این صورت که ستاد نوسازی مجاب شده که 30 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض برای نوسازی مینیبوسهای فرسوده شهر تهران پرداخت کند اما واقعیت این است که این مبلغ به درد مینیبوسداران پایتخت نمیخورد؛ به این دلیل که اگر شهرداری تهران نیز تسهیلات 20 میلیون تومانی خود را برای نوسازی در اختیار صاحبان مینیبوسها قرار دهد سقف این تسهیلات به 50 میلیون تومان خواهد رسید و چون این وامها سود زیادی دارد به لحاظ اقتصادی برای رانندگان مینی بوس مقرون به صرفه نیست.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران ادامه داد: قرار بود که ما تا پایان دی ماه بررسیهایی را در مورد خودروهای جدید با قیمت مناسب و البته سازگار با مسائل شهری شده به ستاد معرفی کنیم تا تصمیمگیری نهایی انجام شود. این بررسیها توسط کارشناسان ما انجام و به ستاد نوسازی خودروهای فرسوده نیز اعلام شده و تنها منتظر جلسه نهایی و اعلام نتایج هستیم. در حال حاضر قیمتی که خودرو سازان برای یک مینیبوس در نظر گرفتهاند 100 میلیون تومان است که این مبلغ برای رانندهای که بهطور متوسط کرایه 250 تومانی را دریافت میکند زیاد است و ما در نظر داریم که قیمت یک مینیبوس با کرایههایی که رانندگان دریافت میکنند تناسب داشته باشد.
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