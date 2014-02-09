احمد احمدی، تهیه‌کننده فیلم سینمایی «ردکارپت» به کارگردانی رضا عطاران به خبرنگار مهر گفت: در جلسه پرسش و پاسخ روز جمعه فیلم «ردکارپت» در برج میلاد درباره بودجه ساخت فیلم سوال شد و من در پاسخ عنوان کردم که ما این فیلم را با هزینه 500 میلیون ساخته ایم. منظور من 500 میلیون تومان بوده است، نه 500 هزار تومان.

وی افزود: متاسفانه این باعث ایجاد یک سوءتفاهم شده و چند روز گذشته در نشریات و رسانه ها عنوان شده که «ردکارپت» با 500 هزار تومان ساخته شده است.

احمدی عنوان کرد: این مبلغ 500 میلیون تومان به غیر از دستمزد من و رضا عطاران است. امیدوارم این توضیح، سوءتفاهم‌های بوجود آمده را برطرف کند.