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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۴۱

احمدی به مهر توضیح داد:

«ردکارپت» را با 500 میلیون تومان ساختیم/ رفع یک سوءتفاهم رسانه‌ای

«ردکارپت» را با 500 میلیون تومان ساختیم/ رفع یک سوءتفاهم رسانه‌ای

تهیه‌کننده «ردکارپت» تاکید کرد: ما این فیلم را با 500 میلیون تومان ساختیم نه با 500 هزار تومان و مبلغ منتشر شده در رسانه ها یک سوءتفاهم است.

احمد احمدی، تهیه‌کننده فیلم سینمایی «ردکارپت» به کارگردانی رضا عطاران به خبرنگار مهر گفت: در جلسه پرسش و پاسخ روز جمعه فیلم «ردکارپت» در برج میلاد درباره بودجه ساخت فیلم سوال شد و من در پاسخ عنوان کردم که ما این فیلم را با هزینه 500 میلیون ساخته ایم. منظور من 500 میلیون تومان بوده است، نه 500 هزار تومان.

وی افزود: متاسفانه این باعث ایجاد یک سوءتفاهم شده و چند روز گذشته در نشریات و رسانه ها عنوان شده که «ردکارپت» با 500 هزار تومان ساخته شده است.

احمدی عنوان کرد: این مبلغ 500 میلیون تومان به غیر از دستمزد من و رضا عطاران است. امیدوارم این توضیح، سوءتفاهم‌های بوجود آمده را برطرف کند.

کد مطلب 2232930

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