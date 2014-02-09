طعنه نوبخت به نمایندگان/ جداول اعتبارات عمرانی حذف شود، انتخابات مجلس باید مجدد برگزار شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر بررسی جداول لایحه بودجه 93 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این جداول در خصوص بودجه موسسات فرهنگی و نهادها، پروژه های عمرانی که مراحل توجیه فنی آنها طی شده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده و همچنین پروژه ها و طرح هایی است که در فاز مطالعاتی و تحقیقاتی قرار دارد و در سفرهای مقام معظم رهبری مصوب شده اند، می باشد. این 3 جدول در کمیسیون تلفیق حذف شده بودند، اما در صحن علنی مجلس مجددا درخواست بازگشت به لایحه دولت و احیای آنها در لایحه بودجه مطرح شد.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت اعلام کرد: بودجه محل تخصیص منابع محدود به مصارف معین است. وقتی تعداد زیادی طرح را در یک جدول قرار می دهید و مقدار محدودی بودجه به آن اختصاص می دهید، مشخص نیست که به هر یک از طرح ها چه مقدار بودجه تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: این جداول مغایر با برنامه پنجم توسعه است.

حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین‌شهر در موافقت با بازگشت به لایحه دولت اظهار داشت: آقای توکلی مراجعه‌کننده‌ای در خصوص پروژه ها ندارد، اما ما در شهرستان‌ها مراجعه‌کننده داریم.

نماینده مردم شاهین‌شهر با بیان اینکه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به صورت غیرقانونی این 3 جدول را از لایحه بودجه حذف کرد، گفت: آبروی نمایندگان در حوزه های انتخابیه و مناطق محروم در خطر است هر 3 جدول باید بازگردد.

وی ادامه داد: می خواهند حذف این جداول را به گردن مجلس بیاندازند، این یعنی خودزنی.

در پایان محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: تصمیم مهمی در مجلس اتخاذ می شود، بنابراین بنده واقعیت هایی را برای ثبت در تاریخ بیان می کنم.

وی اظهار داشت: 284 طرح در این جدول وجود دارد که عنوان هایش نیز قید شده و بسیاری از آنها برای احداث بزرگرراه و راه آهن است.

نوبخت با بیان اینکه تنها 50 میلیارد تومان در لایحه بودجه به این طرح ها اختصاص داده شده است، اظهار داشت: بودجه 50 میلیارد تومانی برای به پایان رساندن حتی یکی از این طرح ها هم فایده ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت اضافه کرد: این طرح ها در سال های گذشته و توسط دولت های گذشته به تصویب رسیده، در آغاز دولت یازدهم فقط یک قدم برای اصلاح اعتبارات پروژه های عمرانی برداشته شد که تعداد زیادی از نمایندگان درخواست استعفا دادند.

وی تاکید کرد: اگر این جداول هم حذف می شد، فکر می کنم باید انتخابات مجددی برگزار می کردیم.

نوبخت با بیان اینکه اگر این جداول حذف شود، دولت می تواند طرح ها را اولویت‌بندی کند، گفت: بخاطر اینکه نمی خواهیم مشکلاتی برای نمایندگان در حوزه های انتخابیه بوجود آید با درخواست نمایندگان جهت بازگشت به لایحه دولت و احیای این جداول موافقت می کنیم.

در پایان با 141 ری موافق، 43 رأی مخالف، 13 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در مجلس با درخواست نمایندگان برای بازگشت به لایحه دولت و احیای مجدد جدول شماره 20 موافقت شد.