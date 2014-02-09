پیروزی شالکه مقابل هانوفر/ شکست سنگین اشتوتگارت در خانه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اشتوتگارت در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر ورزشگاه مرسدس بنز آره نا مقابل میهمان خود آوگسبورگ با نتیجه 4 بر یک شکست خورد.

در این بازی آرکادیوژ میلیک (35)، آندره هان (43، 56) و توبیاس ورنر (64) برای آوگسبورگ و کنستانتین راش (62) برای اشتوتگارت گل زدند. وداد ایبیسویچ بازیکن اشتوتگارت در دقیقه 53 با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد تا تیم میزبان بیشتر زمان نیمه دوم را 10 نفره بازی کند.

در دیگر دیدار شالکه با نتیجه 2 بر صفر از سد هانوفر گذشت. در این دیدار جفرسون فارفان (39) و ماکس مه یر (44) برای شالکه گل زدند.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 56 امتیاز

2- بایرلورکوزن 43 امتیاز

3- دورتموند 39 امتیاز

4- شالکه 37 امتیاز

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18- نورنبرگ 17 امتیاز

19- هامبورگ 16 امتیاز

20- آینتراخت برانشوایگ 12 امتیاز

