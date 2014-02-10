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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۳

یارانه نقدی بهمن بامداد سه شنبه قابل برداشت است

یارانه نقدی بهمن بامداد سه شنبه قابل برداشت است

یارانه نقدی بهمن ماه تا ساعت 24 امشب واریز و از بامداد فردا (22 بهمن) قابل برداشت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هدفمندسازی یارانه ها امروز اعلام کرد: سی و ششمین مرحله یارانه نقدی (مربوط به بهمن ماه) تا ساعت 24 امشب واریز و قابل برداشت می شود.

یارانه نقدی ماهانه به ازای هر ایرانی 45 هزار و 500 تومان است، ضمن اینکه دولت قصد دارد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 حمایت‌های بیشتری از اقشار کم درآمد کند.

با واریز این مرحله در روزهای آینده، یارانه دریافتی هر ایرانی تاکنون حدود یک میلیون و 750 هزار تومان و کل مبلغ پرداختی به تمام مشمولان بیش از 126 هزار و 500 میلیارد تومان می‌شود.

کد مطلب 2233294

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