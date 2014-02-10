مجازات سنگین برای عامل هولناکترین جنایت شهر قدس

به گزارش خبرنگار مهر، شليك‌هاي بي‌هدف مرد 65 ساله‌ در شهر قدس تهران، يكي از مرگبارترين جنايات چند سال اخیر را رقم زد. مرد جنايتكار که مدتی بود با خانواده و یکی از همسایه‌هایش دچار اختلاف شده بود در یک تصمیم جنون آميز، با کلاشینکف و 2 اسلحه کمری از خانه خارج شد و همسايه‌ها و اعضاي خانواده‌اش را به گلوله بست. در اين حادثه خونين مرد مسلح1200 گلوله شليك كرد كه باعث مرگ 6 نفر و مجروح شدن 11 انسان بي‌گناه شد. مرد سالخورده بعد از حدود 3 ساعت مقاومت سرانجام تسليم ماموران پليس شد .

با گذشت 4 سال از این جنایت، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که چندی قبل به این پرونده در شعبه 74 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی عبداللهی رسیدگی شد.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: محمد متهم به قتل عمدی زهرا، صدیقه، پیام، فاطمه، پوریا و امیرحسین و همچنین مجروح کردن 11 نفر دیگر است که با توجه به محتویات پرونده برای وی درخواست مجازات قانونی دارم.

سپس اولیای دم فاطمه و پوریا درخواست قصاص کرده و اولیای دم دیگر قربانیان خواستار دیه شدند. رئیس دادگاه سپس از مجروحان خواست به طرح شکایت بپردازند که آنها نیز خواستار دریافت دیه شدند.

محمد نیز پس از قرار گرفتن در جایگاه در دفاع از خود گفت: قتل زهرا، صدیقه، پیام و فاطمه را قبول دارم اما پوریا و امیرحسین را من نکشتم. زمانی که شلیک مي‌کردم پوریا و امیرحسین از محل تیراندازی فاصله داشتند. متهم به قتل درباره انگیزه اش از ارتکاب به قتل،گفت: یکی از اهالی ساختمان در خانه اش ماهواره نصب کرده بود و همسر و دخترم تا ساعت 3 شب در خانه آنها بودند. چند بار به همسرم تذکر دادم اما او دست از کارهایش برنمي‌داشت.آن آپارتمان تبدیل به خانه فساد شده بود. روز حادثه با مرد همسایه دعوایم شد و عصبانی سراغ اسلحه ام رفتم. ابتدا یکی از ساکنان را در مقابل در آسانسور مجروح کرده و بعد همسر و دخترم – صذیقه و زهرا- را کشتم. پیام مي‌خواست مانع من شود که او را با شلیک گلوله به قتل رساندم، بعد هم به فاطمه شلیک کردم. اهالی با چوب و چماق به طرفم حمله کردند که مجبور به شلیک به طرف آنها نیز شدم. سپس مجروحان حادثه با رد ادعاهای محمد مدعی شدند در حال فراز از صحنه تیراندازی بودند که محمد به طرفشان شلیک کرده است. یکی از مجروحان گفت:من در کوچه ایستاده بودم. امیر حسین نیز مقابلم بود. محمد گلوله ای به طرف امیرحسین شلیک کرد که تیر از بدن پسر بچه عبود کرد و به زانوی من خورد. یکی دیگر از مجروحان نیز گفت: در حال کمک به مجروحان بودم که محمد به سمتم آمد. سعی کردم فرار کنم اما او به طرفم شلیک کرد. او به طرف ما حمله کرد و حرف‌هایش درباره اینکه ما به او حمله کردیم صحت ندارد.

متهم به قتل نیز در آخرین دفاع خود گفت: از کار خود پشیمان نیستم چون در دفاع از آبرویم این کار را کردم. البته دخترم را بی گناه کشتم. پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.

قضات دادگاه پس از بررسی پرونده و دفاعیات متهم، او را به دو بار قصاص ، زندان و پرداخت دیه محکوم کردند.