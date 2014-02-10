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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۸

انفجار شدید در شرق کابل

انفجار شدید در شرق کابل

وزارت کشور افغانستان لحظاتی قبل از انفجار شدید در شرق کابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان لحظاتی قبل اعلام کرد احتمال می رود شمار تلفات این انفجار بسیار زیاد باشد.

هنوز هیچ گزارشی درباره جزئیات این انفجار و عاملان آن منتشر نشده است اما با نزدیک شدن به زمان خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان احتمال می رود که شبه نظامیان بر حملات خود در سراسر این کشور افزوده باشند.

کد مطلب 2233751

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