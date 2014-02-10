کشته شدن دو آمریکایی در انفجار کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در کابل دو نفر از نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) کشته شدند. به گفته یک مقام آمریکایی این دو نفر از جمله نیروهای امنیتی این کشور در افغانستان بوده اند.

انفجار امروز که در شرق کابل رخ داد به عنوان حمله تروریستی شبه نظامیان با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوریل ارزیابی می شود. فرماندهی ایساف در افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این دو نیروی امنیتی که با نظامیان خارجی همکاری می کرده اند قربانیان انفجار امروز هستند.

بنا بر تصمیم مقامات ناتو نظامیان این پیمان تا پایان سال جاری میلادی باید خاک افغانستان را ترک کنند، این در حالی است که همزمان با خروج نظامیان خارجی، شبه نظامیان طالبان به حملات خود در مناطق مختلف این کشور شدت بخشیده اند.