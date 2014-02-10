به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "احمد داوداوغلو" تاکید کرد که برای اولین بار بعد از ماجرای کشتی ماوی مرمره، ترکیه و اسرائیل در آستانه عادی سازی روابط قرار دارند.

داوداوغلو در ادامه گفت: در حال حاضر دو کشور در لحظه حساسی از رویکرد جدید در مذاکرات هستند. می توانیم بگوئیم که اکثر اختلافات به موجب این مذاکرات جدید رفع شده اند و ما به پیشرفت های مثبتی رسیده ایم.

روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی، از تاربستان 2010 میلادی و پس از حمله کماندوهای رژیم صهیونیستی به کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه عازم غزه، و کشته شدن 9 فعال ترک تیره شد.

داوداوغلو در ادامه گفت: پس از مشخص شدن نتایج این مذاکرات، این مسائل با خانواده قربانیان کشتی مرمره نیز در میان گذاشته خواهد شد.

وزیر امور خارجه ترکیه به عنوان یکی دیگر از پیش شرط های آنکارا برای عادی سازی روابط دوجانبه با اسرائيل به تسهیل ارسال محموله به نوار غزه اشاره کرد و گفت که این مذاکرات و اقدامات متعاقبش برای این روند مهم هستند.

داوود اوغلو چارچوب زمانی را برای اعزام متقابل سفیران اعلام نکرد اما گفت، نمایندگی ترکیه در سرزمنی های اشغالی به منظور نظارت و هماهنگی کمک های بشردوستانه به نوار غزه بسیار مهم و ضروری است.