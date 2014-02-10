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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۵۱

رضایی در گفتگو با مهر:

پروژه آبرسانی به جنوب فردیس با اعتبار 109 ملیارد ریال افتتاح شد

پروژه آبرسانی به جنوب فردیس با اعتبار 109 ملیارد ریال افتتاح شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: طرح آبرسانی به جنوب فردیس با اعتبار بالغ بر 109 میلیارد ریال با تحت پوشش دادن 12 هزار و 400 نفر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آبرسانی به جنوب فردیس( زون s) با اعتباری بالغ بر 109 میلیارد ریال با حضور استاندار البرز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، فرماندار فردیس و برخی از مدیران استانی و شهرستانی بعد از ظهر امروز در شهرستان فردیس افتتاح شد.

غلامرضا رضای در حاشیه مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جمیت زیر پوشش این طرح 12 هزار و 400 نفر است و تعداد حلقه چاه های در مدار این طرح 11 عدد است.

وی در ادامه اظهار داشت: در این طرح مجموع دبی چاه های در مدار 262 لیتر در ثانیه است.

رضای تاکید کرد: ظرفت مخزن شماره 2 این طرح 15 هزار متر مکعب است و خط توزیع طرح آبرسانی به جنوب فردیس 5 هزار و 630 متر و جنس لوله های مورد استفاده چدن داکتیل به قطرهای 1000، 900، 800 و 700 میلی متر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب البرز خاطرنشان کرد: از 7 هزار متر لوله از جنس چدن داکتیل به قطرهای 200 تا 800 میلی متر برای طول خط جمع آوری و انتقال این طرح استفاده شده است.

وی در پایان یادآور شد: در طرح آبرسانی به جنوب شهرستان فردیس 12 هزار و 630 متر لوله کار گذاشته شده است.

کد مطلب 2233819

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