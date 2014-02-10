پروژه آبرسانی به جنوب فردیس با اعتبار 109 ملیارد ریال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آبرسانی به جنوب فردیس( زون s) با اعتباری بالغ بر 109 میلیارد ریال با حضور استاندار البرز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، فرماندار فردیس و برخی از مدیران استانی و شهرستانی بعد از ظهر امروز در شهرستان فردیس افتتاح شد.

غلامرضا رضای در حاشیه مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جمیت زیر پوشش این طرح 12 هزار و 400 نفر است و تعداد حلقه چاه های در مدار این طرح 11 عدد است.

وی در ادامه اظهار داشت: در این طرح مجموع دبی چاه های در مدار 262 لیتر در ثانیه است.

رضای تاکید کرد: ظرفت مخزن شماره 2 این طرح 15 هزار متر مکعب است و خط توزیع طرح آبرسانی به جنوب فردیس 5 هزار و 630 متر و جنس لوله های مورد استفاده چدن داکتیل به قطرهای 1000، 900، 800 و 700 میلی متر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب البرز خاطرنشان کرد: از 7 هزار متر لوله از جنس چدن داکتیل به قطرهای 200 تا 800 میلی متر برای طول خط جمع آوری و انتقال این طرح استفاده شده است.

وی در پایان یادآور شد: در طرح آبرسانی به جنوب شهرستان فردیس 12 هزار و 630 متر لوله کار گذاشته شده است.